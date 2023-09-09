黃大仙站架空電纜完成臨時修復　港鐵：觀塘線列車服務陸續復常

香港經歷史上最長黑色暴雨，被洪水淹浸的港鐵黃大仙站今日（9日）重開，但港鐵最新宣布，由於觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，現時石硤尾至彩虹站的列車服務暫停。警方及消防於近10時接報指，港鐵職員稱黃大仙站路段架空電纜有火花，並有煙冒出。港鐵指根據過往經驗，預計需要約2小時處理此類事故。至下午1時51分，港 指黃大仙站已完成架空電纜臨時修復工作，觀塘線列車服務陸續恢復正常至星期六非繁忙時間班次，即2.5至 5分鐘一班車。免費接駁巴士將行駛至2時20分。



港鐵黃大仙站9月9日重開，但港鐵早上10時許宣布，由於觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，現時石硤尾至彩虹站的列車服務暫停。（盧翊銘攝）

消防接報黃大仙站路段架空電纜有火花及有煙冒出

黃大仙站今早重開維持有限度運作，但至早上近10時，站內播出「發生嚴重事故，立即離開本站」廣播，站內及月台上所有乘客疏散至站外，多名警員及消防員到場並進入月台視察。警方及消防於近10時接報指，港鐵職員稱黃大仙站路段架空電纜有火花，並有煙冒出。

港鐵宣布， 由於觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，現時石硤尾至彩虹站的列車服務暫停。港鐵指，免費接駁巴士現時行駛石硤尾至彩虹站，途中鑽石山站可供乘客上下車，而九龍塘及樂富站只供乘客下車。港鐵指根據過往經驗，預計需要約2小時處理此類事故。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼



▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼

