黑雨｜香港仔學校禮堂球場遍地積水泥濘　議員促教局額外撥款維修

黑雨成災，全港多區頓成澤國，香港仔有學校遭殃，黃泥水淹浸禮堂、籃球場、科技中心，水位一度高至約10厘米，水退後遍地泥濘，全靠師生自發連夜清理，有望周一（11日）如常開學。教育界立法會議員朱國強表示，據知北區、元朗、黃大仙區多間學校受水浸影響，有校舍教員室更猶如「水舞間」，促教育局參考「山竹」善後方法，額外提供款項協助學校緊急維修。



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香港仔工業學校校長：料周一正常上課

位於黃竹坑道的香港仔工業學校，經歷一場黑雨後，地下全層嚴重水浸，積水於昨早逐漸退去，留下一片泥濘。校長沈明輝接受《香港01》查詢表示，發出黑色暴雨後，學校禮堂、籃球場、科技中心等設施遭水淹浸，水位高5至10厘米，「朝早啲水開始退，但係山坡沖落嚟好多沙泥，全個地方都係泥濘。」

沈明輝指，校內有140個宿生因天雨關係未能及時回家，他感恩災後仍有一班師生、職員在場，自發連夜清理，預料周一能正常上課：「我哋咁啱有同學喺到清理得到，黑雨後都有老師自發返嚟，所以叫做清理到，可以趕到開學。」

教育局昨日指學校可按校情決定下周一是否如期開學。沈明輝認為安排具彈性，「我哋叫做幸運啦，原本學生寄宿走唔到，都係畀佢哋（學生）有另外一個學習機會、經歷，同時讓我哋有多一日時間去準備。」

圖為教育界立法會議員朱國強。（教聯會Facebook）

議員：有學校教員室變水舞間 促請教局額外撥款助維修

教育局截至昨晚（8日）接獲逾20宗校舍設施損毀報告，本身是小學校長的教育界立法會議員朱國強表示，昨日已去信至教育局，期望今次善後方法可參考2018年「山竹」，額外提供款項協助學校維修，據他了解，北區、元朗、黃大仙區多間學校受黑雨影響出現水浸，有學校教員室更變「水舞間」：「有課室係咁入水，水位去到一尺咁高。」

翻查資料，教育局曾在18年颱風「山竹」襲港後向學校發放風災特別津貼，其中，公營學校和直資學校的津貼基本上限為每所學校15萬元，而參加幼稚園教育計劃的幼稚園的津貼基本上限為每所學校5萬元，可運用此項津貼支付緊急維修，或更換在校舍範圍內標準設施的費用，包括維修被強風破壞的門、窗、圍欄、外牆喉管、戶外照明設施等。

朱國強指，若教育局提供特別津貼，希望金額不設上限，視乎每間學校的校情去釐定發放：「有啲可能真係情況嚴重，我唔敢講可能係電腦出現問題，假設佢成個電腦室都浸晒，其實好貴，教員室啲枱櫈都係睇情況如果係好嚴重，啲枱櫈再唔用得，盡量協助學校去處理返，否則學校根本就唔係好夠錢。」

批評學校擴建工程質素參差

另一方面，朱國強又批評，災後發現有學校由建築署承包的擴建工程出現問題，包括有學校窗戶剛完工便出現滲水，亦有學校的雨水槽設計在課室內導致倒流：「有啲個去水位設計唔合理，只能去到好少，都唔洗話黃雨都爆棚，已經倒流入課室，設計上唔合格。」

他建議，教育局在尋找建築署合作時不要以價格作唯一考量：「好多時建築署搵嗰啲承建商質素係好參差，審視下唔好淨係睇價低者得，要睇埋質素。」