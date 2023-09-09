今日必看8分鐘｜石澳道山泥封村　近千人被困｜Tesla失控鏟飛兩人

黑雨水浸｜石澳道路陷封村 數十村民挖泥開路 有人自行乘船撤離

本港經歷了最長時間「黑雨」，暴雨重創多區，港島多處嚴重水浸及山泥傾瀉。有石澳村及大浪灣村居民向《香港01》表示，通往村內的唯一通道石澳道因路陷及塌樹而損毀，村民無法出入。村民李先生指，兩村近千名村民被困將近3日，網絡接收異常困難，難與外界溝通，加上停電問題，他形容如身處「孤島」，其年邁父親「唔夠藥食」，村內食物開始不足，並指昨日已有村民自行聯絡船家，循水路撤離。

天眼直擊｜大埔私家車失控鏟行人路 「保齡球」般撞飛兩人

大埔今日（9日）發生交通意外。上午9時21分，一名66歲姓江男司機駕駛私家車沿懷義街，右轉至安富道時，突然加速直鏟安富道的行人路，撞毀一間食品店舖門口以及交通路牌，並撞傷兩名男女途人。68歲女途人及72歲老翁，分別手腳、頭擦傷，清醒被送往那打素醫院治理。

夫婦涉何文田廣場跟蹤男子追債 雙雙被捕 丈夫遭警撳地制服

何文田廣場發生襲警及刑恐案。今（8日）午5時許，警方接獲一名35歲男子報案，指在廣場內被一名不相識女子緊隨，期間對方不斷出言恫嚇，向他追債。警員到場後尋獲該名姓陳（49歲）女子及姓黃（59歲）丈夫，兩人情緒激動逃走，終被制服，黃男一度反抗捉住警員手腕。陳婦涉嫌「普通襲擊」及「刑事恐嚇」被捕；黃則涉「阻礙警務人員執行職務」及「襲警」被捕，正被扣查。

赤鱲角國泰城對出貨車撞洗街車 男工人被夾在兩車之間返魂乏術

北大嶼山公路凌晨時份發生奪命車禍。今日（9日）凌晨4時16分，一輛機場外判洗街車在北大嶼山公路支路國泰城對出清理街道，兩名工人落車工作，及後收拾工具準備離開時，後方一輛貨車撞上，55歲姓張男工人走避不及被夾在兩車之間，重創昏迷，其後證實不治；其同事無恙。涉事姓鄒（44歲）的貨車司機事後曾登上救護車檢查，警方其後以危險駕駛導致他人死亡，將他拘捕。

黃大仙站逾百人疏散 石硤尾至彩虹停服務 逾百人等候接駁巴

本港經歷史上最長黑色暴雨，被洪水淹浸的港鐵黃大仙站今日（9日）重開不足5小時，又因架空電纜故障，石硤尾至彩虹站的列車服務再度暫停，並疏散所有乘客至站外。《香港01》記者在彩虹站觀察，發現不少市民未知最新交通安排，要看指示牌及詢問港鐵職員；站外有長長的人龍，逾百人排隊等候上接駁巴士。警察到場與港鐵職員溝通，並拉起橙帶控制人潮及維持秩序。

黑雨水浸｜茶果嶺村近200人疏散 士多老闆娘擬留到最後：真係冧落嚟咪走囉

油塘茶果嶺村後山黑雨下塌山泥，面積20米乘30米，警方昨晚緊急疏散近200人，但仍有超過10戶堅拒離開，其中士多老闆娘盧太嫁入茶果嶺村逾30年，打算留守到最後關頭。

黑雨水浸 ｜恐龍坑豬場數百豬沖走損失逾百萬 豬農嘆水急欲救無從

本港自昨晚（7日）起遭遇百年一遇暴雨，多區嚴重水浸，其中在打鼓嶺恐龍坑的豬場經營逾30年，原本養有約500至600隻豬，惟一場世紀暴雨及洪水，已沖走當中最少200至300隻。負責人余氏夫婦今午（8日）接受《香港01》訪問表示，洪水來得太快太急，水最深時比人還要高，余太形容是開業以來最嚴重一次「災難級」雨災，她與丈夫只能「眼白白」看着豬被水沖走，形容場內的豬幾近「全軍覆沒」，余先生保守估計損失最少100多萬元。