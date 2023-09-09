世紀暴雨｜石澳道晚上9時重開　城巴派單層巴士進行道路測試

本港日前經歷世紀暴雨，多區出現嚴重水浸，其中石澳及大浪灣地區唯一對外車道石澳道發生山泥傾瀉及路陷，石澳道暫時封閉，特首李家超今日（9日）傍晚到現場視察。



石澳道今晚9時已重開一條行車線，城巴派出單層巴士往石澳道進行道路測試。李家超指路政署會繼續搶修工程，致力在明早6時起讓單層巴士也可駛經涉事路段，讓居民可進出石澳。



石澳道晚上9時重開一條行車線，特首李家超今到場視察時，稱會致力在明早6時讓單層巴士也可駛經涉事路段，讓居民可進出石澳。城巴晚上派出單層巴士試行涉事路段，進行道路測試。

政府指，高度關注石澳道事件，全速展開跨部門協調，加緊進行搶修路面、提供物資和撒離等多方面的應急和善後工作，竭力援助受影響的市民。

▼9月9日下午 李家超視察石澳道山泥傾瀉和路陷現場▼



香港電燈公司共收到由石澳村和大浪灣村共六戶的停電求助，政府協調港燈人員進行搶修，港燈今日已協助受影響的住戶恢復供電，並確定石澳村及大浪灣村的供電正常。

南區民政事務處、消防處、警務處、醫療輔助隊和民眾安全服務隊會派員今晚通宵留守石澳，為居民提供緊急服務。

▼9月9日下午 政府安排約200名石澳居民離開▼

