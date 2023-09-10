世紀暴雨︱陳國基：本港整體回復基本運作　明日上班上學應無問題

本港上周四至五（7至8日）經歷一場世紀暴雨，本港多區水浸，交通癱瘓。行政長官李家超今日（10日）下午召開會議，聽取政務司司長和各官員匯報各部門的工作和市面復修情況，以及周一的安排部署。政務司司長陳國基將於下午四時半，在政府總部召開跨部門記者會，公布政府跨部門善後工作進度。



【16:45】運輸局局長林世雄表示，周四啟動緊急控制中心，路政署安排清潔排水系統，昨日修復80條道路。就石澳道，已進行臨時加固，打道石澳道，巴士線亦已恢復。有6條線全面封閉，除筲箕灣耀興道，餘下司徒拔道、赤柱近聖士提反灣一段黃麻角道、山頂聶歌信山道、紅磡平治街、柴灣連城道，有望明早重新開放至少一條行車線。

發展局局長甯漢豪表示，今次暴雨機率500年一次，但本港水浸是可控情況，「證明我哋有一定底氣」，雖然大家在媒體見到「澤國」，其實政府有超前部署，渠務署在2022年開始研究假設若干年後有極端天氣，渠務系統如何安排，冀望明年下旬完成，是一個超前部署，過去努力由120多水浸黑點個減至4個。她又指，政府每年投放19億元斜坡工程，會繼續密切緊進，市可放心「政府係超前部署」。

保安局局長鄧燈強表示，緊急事故及監察中心在颱風後一直維持運作，警方連日接獲132宗及消防443宗暴雨求助個案，包括輕微水浸、榻樹壎，民安隊及醫療輔助隊有約300人參與救援撤離。他又指，昨日接獲跨部門小組通知，要從水路協助將物資及維修人員送入石澳，消防處搭建浮橋安排居民撤離，最後有約120幾人撤離。

署理教育局局長施俊輝表示，接獲117所學校損毀報告，已安排承辦商搶修，包括去水渠、湧入操場的山泥等，暫有一所學校待零件付運維修設施，其餘116所可今日完成，絕大部分學校明日復課；截至今日下午4時，有10間學校因泥水入操場，課室水浸等，暫未能明日恢復面授課，會安排網課；就跨境學童，因應香園圍及文錦渡暫停，校巴要改道，會安排使用皇崗口岸。

【16:30】政務司司長陳國基表示，本港整體回復基本正常運作，明日上班上學應無問題，但個別學校需善後清理未能面授，教育局會有替代安排，通知家長學生。部分時方要維修，天文台預測今晚和明日有雨，下周初才好轉，會保持高度狀態，務求社會盡早回復全面運作。

他指，渠務署已確認接獲的水浸個案，全部處理及解封，會循查及清理管道，食環署巡查水浸黑點進行緊急清理，清理街道垃圾；發展局巡查有風險的斜坡及樹木，進行緊急工程；土力處緊急服務中心會繼續運作處理山泥傾瀉；政府亦啟動公務員動員機制，先後動用數百名不同人員作應急隊伍，到北區大埔南區支援。

至於石澳道，保安局已統籌物資及撤離安排，相關部門有路面搶修，行車線昨晚重開，改調會「以民為先，急民所急」，全面回復正常運作。就明日上班上學時段，部門會密切留意，運輸署緊急事故交通協調中心會監察全港交通情況；18區民政署及關愛隊檢視地區情況，為市民提供協助。

（李家超Facebook）

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