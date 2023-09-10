今日必看8分鐘｜紅山半島山泥傾瀉揭僭建 ｜紅磡護土牆崩塌冧山泥

紅山半島山泥傾瀉｜72號屋明顯危險 甯漢豪：確認有僭建

日前世紀暴雨襲港，多區發生至少60宗山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅紅山半島第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空。消息指，當局派員視察後，發現部分建築物，懷疑涉僭建及非法佔用官地，需進一步調查。而今晨（10日）一輛印有地政總署標誌，相信是地政外判建築工程公司的車輛，載員抵達紅山半島勘察。發展局局長甯漢豪表示，就涉嫌僭建，她指初步看來其中一所有相關情況出現，確認為72號屋，但這刻一定是顧及斜坡及市民安排，有關執管工作會展開。

黑雨水浸｜紅磡護土牆崩塌冧山泥 平治街全線封閉

世紀黑雨過後，多區接連發生山泥傾瀉。今日（10日）早上8時44分，紅磡佛光街遊樂場對落一幅約10米乘10米大小的護士牆斜坡崩塌，引致山泥傾瀉，沙泥衝落對開的平治街，導致交通受阻。惟及至傍晚，仍未完成清理。運輸署表示，因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，平治街目前全線封閉。

黑雨水浸｜鰂魚涌再三遭水淹 東匯坊水浸重開無期

日前（7日）天文台發出長達17小時黑色暴雨警告信號，港島東鰂魚涌成暴雨重災區，水浸過後的清理工作及電力維護工作一波未完，一波又起。今（10日）晨6時許天文台發出黃色暴雨警告，鰂魚涌區再受暴雨影響，多條街道水浸。鰂魚涌街有大量積水，太平街市內小店水浸。有街坊指店舖受影響，電力無法正常運作，店內電器及生財工具連日被浸，可謂「所剩無幾」。

黑雨水浸｜黃雨再水淹黃大仙港鐵站口 黃大仙北館加水閘嚴陣以待

香港日前經歷世紀暴雨，多區出現水浸，其中黃大仙災情嚴重，港鐵站一度停止運作，黃大仙中心地下大堂亦被水淹。屋漏偏逢連夜雨，今日（10日）上午天文台發出黃色暴雨警告訊號。警方接報黃大仙港鐵站外水深達一呎，商場恐洪水再次淹至，嚴陣以待。

黑雨水浸｜石澳路陷封大浪灣村 留守居民憶屋外暴雨成一片汪洋

日前（7日）世紀暴雨襲港，天文台發出長達17小時黑色暴雨警告信號，石澳道因山泥傾瀉及路陷，斷絕石澳村及大浪灣村對外唯一道路。約200名村民傍晚乘搭政府安排的滅火輪及水警輪撤離。

世紀暴雨｜石澳道重開 居民坐城巴出市區買餸 儲定兩三日糧

本港經歷世紀暴雨，石澳一度出現山泥傾瀉變「孤島」，須由政府協助撤離。石澳道今日（10日）重開，城巴安排單層9號線巴士往來石澳及筲箕灣。雖然路線重開，但部分路段採單線雙行，石澳道不時出現車龍，造成擠塞。

世紀暴雨｜陳國基：明上班上學應沒問題 10校破壞未能面授改網課

世紀暴雨上周四、五（7、8日）襲港，本港多區水浸及冧山泥，行政長官李家超今日（10日）下午召開會議，聽取政務司司長和各官員匯報各部門的工作和市面復修情況，以及明天周一的安排部署。政務司司長陳國基下午主持記者會時指出，本港整體回復基本正常運作，明日（11日）上班或上學應該沒有問題，部份地方仍需進行維修及善後工作。他提及據天文台預測今晚及明天仍會下雨，政府會繼續保持高度狀態，按照緩急輕重，安排及完成善後工作，務求令社會全面回復正常運作。

馬季開鑼｜暴雨過後馬照跑 內地客首入場 女馬迷為心愛騎師打氣

本港經歷百年一遇的世紀暴雨後「馬照跑」。2023/2024年度馬季今日（10日）開鑼，雖然天公不造美，仍無損馬迷入場的興致。馬會表示，開鑼日總投注額近13億港元，比去年下跌8%，馬會行政總裁應家柏指，投注額下跌主要原因是近日惡劣天氣下，馬匹有數天無法如常到跑道操練，令今天賽事的參賽馬匹數目較上季同日減少超過三成。