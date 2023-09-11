本港行山旅遊家陳溢晃辭世　彭志銘：香港莫大損失

本港著名行山旅遊家、推廣本地遊不遺餘力的陳溢晃昨日（10日）辭世，終年77歲。次文化堂社長彭志銘在Facebook證實消息，讚揚陳溢晃是香港僅有的掌故專家。彭志銘表示，最近得悉對方病重，連每年最重要的會慶亦缺席，至昨早接獲噩耗，他形容為香港莫大損失。



本地行山雜誌《風火山林》在Facebook指出，陳溢晃生於1946年，1967年開始行山，曾跟隨行山隊「山海之友」，並奉「千景堂主人」李君毅為師。1972年，陳溢晃創辦正剛旅行隊，同年開辦正心書樓。後來正心書樓搬到旺角鬧市，改名為香山學社。

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陳溢晃有「正剛陳」的稱號，他不但帶行山團、辦書店，亦出版多本行山著作及撰寫報章專欄。他於1982年創辦《旅行家》，至今已有33冊，堪稱香港現存最老牌的行山雜誌。他曾以「讀萬卷書，行萬卷書」總結其理念，這句話也是其一生寫照。

據行山界人士稱，陳溢晃每個星期日出團行山，至今出團超過2,000次。最近他感到不適，7月下旬帶完隊便入院治療。8月26日為正剛旅行隊成立51周年，但他未有出席晚宴。對於其離世，不少人在網上留言悼念。

彭志銘在Facebook表示，陳溢晃屬本港僅有的掌故專家，剪藏搜集很多香港舊有報刊文章，其「香山學社」是全港最齊備香港歷史文獻的重地。他自資出版、主編的《旅行家》，齊集港最重要的歷史學者、專家撰稿。其一生不為贏利，只為香港歷史留痕。

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彭志銘憶述，曾經每逢星期日跟正剛旅行隊出遊，遍及香港離島鄉郊。逢星期日在大大百貨公司門口集合，毋須提前報名，只要當日自行上車，參加者自備糧水，只需分擔車費。陳溢晃不為賺錢，一心推廣香港名山勝景。彭形容，對方不只是其良師益友，也是「香港之寶」，其悄然離世是香港莫大損失。