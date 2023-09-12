Ocamp風化案｜蕭澤頤稱不評論　惟不因年齡從輕　不姑息違法行為

本港多間大學的迎新營（Ocamp）早前爆出醜聞，更有參與者懷疑吸毒和涉及性罪行。警務處處長蕭澤頤日前受訪時提到，不評論個別案件，但強調絕不姑息違法行為「唔會因為你嘅年齡而從輕去睇呢件事」。他又提到，打擊罪行不能只針對個別年齡層，俗語有云：「小時偷針，大時偷金」，認為教育比執法更重要，要從小持續教育。



蕭澤頤指，不會姑息，任何人犯法都要承擔後果。（黃偉倫攝）

蕭澤頤日前談論青少年罪行時，被問及近日接連傳出的Ocamp醜聞，更有學生涉案被捕，蕭澤頤回應稱，不評論個別案件，但強調不會姑息，任何人犯法都要承擔後果。

任何嘅違法行為我哋都絕對不會姑息，唔會因為你嘅年齡而從輕去睇呢件事，所有任何人犯法都要承擔法律後果。 警務處處長蕭澤頤

蕭澤頤：小事偷針，大事偷金，一定要由細做起

談及防止青少年罪行，蕭澤頤認為，除了執法方面，教育更加重要，需要各持份者「由細做、持續做、一齊去做」。他提到Ocamp事件，認為防止罪行不能單從個別年齡層入手，「永遠不能夠單單喺嗰個年齡發生事件，就從嗰個年齡目標去做，俗語都有話：『小事偷針，大事偷金』，一定要由細做起。」

日前香港大學護理系Ocamp爆出有人懷疑吸食大麻，更有「組爸」被指涉嫌非禮女組員後被捕，其後教育大學亦有「組媽」報稱被組員強姦，涉事28歲學生被捕。另外，網上再流傳嶺南大學Ocamp花絮片段，影片中有兩位男學生接吻、男女學生接吻和狀似舌吻，亦有男學生「舔」女學生手指。