加價潮｜6條離島渡輪線加價2.6%至19.3%　長洲快船紅日加1.6毫

多條持牌渡輪今年初向運輸署申請加價，運輸署最新交通通告表示，6條離島渡輪航線會在9月24日起加價，加幅介乎2.6%至19.3%。



其中原申請加價45%的「中環-長洲」線星期一至六成人普通位單程加價6毫子至14.8元，加幅4.2%；高速船則加1.1元至29.2元，加幅約3.9%；周日及公眾假期「紅日」成人普通位加8毫至22元，快船加1.6元至42.3元。



至於早前申加價1倍的港九小輪中環至坪洲、榕樹灣及索罟灣三條線，則加價3.2元至8.7元不等，加幅介乎15.8%至19.3%。



「中環—長洲」紅日高速船加至$42.3

運輸署交通通告顯示，6條離島渡輪航線將於9月24日起加價，包括「中環—長洲」、「中環—梅窩」、「坪洲–梅窩–芝麻灣–長洲(橫水渡)」、「中環—坪洲」、「中環—榕樹灣」及「中環—索罟灣」。

其中最多人搭的「中環—長洲」航線，新渡輪早前申加價45%，但實際獲批加幅約2.5%至4.2%。該航線星期一至六成人普通渡輪普通位加價6毫，由14.2元加至14.8元，加幅4.2%，而豪華位由22.3元加至23.2元，加價4%；高速船則由28.1元加價1.1元，增至29.2元，加幅約3.9%。

「中環—長洲」航線周日及公眾假期亦有加價，普通渡輪普通位由21.2元加至22元；豪華位則由32.5元加至33.8元；高速船由40.7元加價1.6元至42.3元。

▼6條離島渡輪航線9月24日加價 新票價表▼



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「中環—坪洲」平日加幅近兩成

至於早前申請三條航線加價一倍的港九小輪，有關三條線獲批加幅則介乎15.8%至19.3%。其中加幅最多為「中環—坪洲」星期一至六的普通渡輪，成人票價由16.6加至19.8元，加幅達19.3%，而其星期日及公眾假期快船更加價8.7元至54.3元，加幅達19%。

其餘兩條「中環—榕樹灣」及「中環—索罟灣」，則加價3.5元至6.2元不等，當中「中環—索罟灣」星期日及公眾假期成人票價加6.2元至38.7元，加幅約19.1%。

另外兩條加價的新輪航線「中環—梅窩」、「坪洲–梅窩–芝麻灣–長洲(橫水渡)」，中環至梅窩加價6毫至1.8元，加幅3.6%至4%；橫水渡成人票價則加5毫至14.5元，加幅約3.6%。