星火同盟受查被捕理大生　涉戶口資金流動與學生不符　否認洗黑錢

警方於2019年12月拘捕支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」4名成員，凍結銀行戶口逾7000萬元，其後向法庭申請充公涉款獲批。其中1名被指為成員的理大生，涉利用其戶口清洗約64萬元。他否認1項洗黑錢罪，案件今（11日）在區域法院開審。控方案情指，被告的戶口在控罪期間有多筆存款和提款，涉及金額較案發前高出數倍，其資金流動和一名獲專上學生資助的學生財政狀況不相稱。



被告余昕鈺，21歲，他被控於 2019 年 6 月 3 日至 12 月 28 日期間，知道或有合理理由相信，在香港滙豐銀行所持帳戶中 約63.9 萬元款項，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該筆財產。

被告余昕鈺。(李慧娜攝)

被告是涉案戶口的唯一持有人

控方案情指，該戶口於2016年3月由被告開立，他為戶口的唯一持有人。控方續指，該戶口於控罪期間的存款總金額為約63.9萬元，提款總金額則為約68萬元，為2017年1月至2019年6月2日存款總金額和提款總金額的6.5和9倍。

涉案戶口曾有137宗交易

就存款方面，該戶口多筆現金和轉帳的交易，包括由王慕雄持有的全盛服務管理有限公司，和雷凱貽把款項經轉帳把款項存入被告戶口。此外，王慕雄的戶口亦曾以支票方式，把12萬元存入被告的戶口。就提款方面，涉案戶口有137宗交易，其中53宗為現金提款，涉款約49.2萬元。

警方檢取得逾200張銀行通知書

被告於2019年12月19日被捕，警方在其單位檢獲265張銀行通知書，其中203項交易在控罪時間進行。控方指，涉案戶口於控罪時期的資金流動，與一名獲專上學生資助學生的財政狀況不相稱，並且涉及大量現金存款和提款。控方亦指，其戶口供暫作存放之用，當中涉及12筆款項，涉款61.1萬元。

案件編號：DCCC85/2022