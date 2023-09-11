今日必看8分鐘｜將軍澳驚現瀑布！｜尖沙咀錶行遭多男持刀槌行劫

將軍澳水浸｜翠林邨驚現瀑布 沙包難擋泥水 職員清掃積水防水浸

經歷世紀黑雨過後，本港仍持續下雨，今日（11日）西貢、沙田等區更有局部地區性大雨，有可能出現嚴重水浸。西貢區今早一小時內已錄得超過100毫米雨量。將軍澳翠林邨居民組織「翠林邨是我家」便在社交平台facebook專頁發布多段影片，可見彩林樓對開一處斜坡，不斷由水從高處傾瀉而下形成瀑布，黃泥水湧向彩林樓，有管理處職員已在大廈出入口處堆疊沙包，但仍難擋泥水，只能靠職員以人力用掃把清掃積水，向大廈外推走，以防大廈大堂被水淹浸。

水淹將軍澳多處 馬遊塘村村屋外牆倒塌 遍地瓦礫

西貢區今早（11日）一度錄得超過100毫米雨量，多處出現嚴重水浸。上午10時許有住戶報案指，將軍澳馬游塘路馬遊塘村尚賢花園，其寓所旁邊的一間村屋外牆倒塌，並壓向其寓所，遍地瓦礫。警員接報到場視察，圍封倒塌位置，幸確認無人受傷。附近居民唐先生表示，目測一幅2乘5呎的牆壁塌下，未知該村屋住戶是否需要撤離。

將軍澳小巴淹半個車身 司機乘客被困

世紀暴雨上周襲港，全港多處至今仍出現水浸及山泥傾瀉。其中將軍澳今早（11日）落大雨，多地出現水浸，市民寸步難行。警方於上午9時許在將軍澳接獲至少4宗水浸求助個案，有小巴在寶琳路近馬游塘村行駛途中，被水淹半個車身，小巴司機及乘客被困在車廂。此外，有私家車、輕貨因水浸被困路中心，亦有水湧入學校操場，消防正到場協助。另外將軍澳隧道出九龍快線被水淹，交通擠塞。

天文台三度發大雨提示：西貢100毫米、沙田80毫米、大埔70毫米

天文台今日（11日）上午發出三次局部地區大雨提示，由早上9時30分起至中午12時18分，先後在西貢、大埔和沙田，錄得超過80至100毫米雨量紀錄，再三呼籲市民留意可能出現嚴重水浸情況。其中在沙田安景街，受大雨影響，街道出現水浸，現正由清潔工友進行善後工作。

觀塘錄46毫米雨量 觀塘道往油塘旺角下行車道一度全線封閉

九龍東多處水浸，其中翠屏道警方接報有2輛小巴被困。此外，觀塘迴旋處亦出現水浸。運輸署宣布，因路面有積水，觀塘道下行車道(往油塘方向)的全線、觀塘道下行車道(往旺角方向)的全線；以及觀塘道(往油塘方向)的全線現已封閉，現時上址交通繁忙。署方提醒，途經上述路段的巴士路線或受到影響，市民可考慮使用其他公共交通服務。

世紀暴雨2023｜大角咀深旺道和聚魚道交界出現路陷 露出喉管

世紀暴雨襲港，全港多處出現水浸及山泥傾瀉，甚至出現路陷。今日（11日）凌晨零時許，大角咀深旺道和聚魚道交界十字路口有路陷，目測約3米乘3米，露出喉管，警方接報到場，封閉部分行車線，同時通知相關部門處理，不排除現場路段早前受到暴雨影響，但未有即時出現路陷。

清水灣甘澍路山泥傾瀉 圖則揭東桂獨立屋疑多處僭建 懸崖建花園

香港上周五（8日）經歷最長的的黑色暴雨，除港島大潭白筆山豪宅屋苑紅山半島外，清水灣道「東桂」一幢獨立屋對開山坡亦發生山泥頃瀉，大半花園被沖走，7人需疏散。《香港01》獲得涉事獨立屋的圖則，對比現場圖片，發現涉嫌涉事獨立屋有明顯僭建，疑涉霸佔官地，於山坡建花園，僭建物至少存在28年。

尖沙咀名人站劫案｜遭多男持刀槌行劫 掠走大批手錶約值$370萬

尖沙咀廣東道發生行劫案。今午（11日）約3時48分，警方接獲多人報案，指廣東道16號「名人站」，遭3至4名戴口罩的非華裔男子行劫，掠走多隻手錶等貨物，總值約370萬元。劫匪得手後乘一輛銀色七人車往梳士巴利道方向逃去，遺下鐵槌及刀在現場。事件中，一名年約40多歲女職員手指擦傷。警方趕至現場調查，正追捕疑匪。據悉被劫走的包括勞力士等名錶。

繼7月西貢現布氏鯨 香港再現鯨蹤 懷疑受傷載浮載沉

香港再現鯨蹤，繼今年7月西貢海域出現的布氏鯨，今日有人在南區目睹一條鯨魚載浮載沉，了無生氣。警方、漁護署及香港海洋公園保育基金人員，抵達發現鯨蹤的地點視察。《香港01》正向香港海洋公園保育基金及漁護署查詢。