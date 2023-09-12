涉反國安法遊行掟磚　侍應認暴動罪　准保釋候判

2020月5月有市民反對制定港版國安法，在各區舉行遊行，多處爆發衝突。其中26歲侍應在銅鑼灣衝突中向警方投擲磚頭，今在西九龍法院（暫代區院）承認一項暴動罪。辯方求情指，被告在場並非為了參與遊行，而是將電腦帶到附近商場維修，事先沒有計劃犯案。案件押後至9月26日判刑，期間被告續准保釋。



被告袁展翔，被捕時報稱侍應，庭上透露為自由工作者。他承認於 2020 年 5 月 24 日，在銅鑼灣東角道與波斯富街之軒尼詩道路段，參與暴動。

辯方求情指 被告身上沒有防護裝備 沒計劃犯案

案情指，當日有人在發起由銅鑼灣至中環的遊行。下午接近1時，約500名示威者在東角道、記利佐治街一帶聚集，並在崇光百貨外的車路堵路。期間警方曾發出警告，但示威者未有散去，後來更有示威者向警方防線投擲物件。此時，身在波斯富街渠邊的被告，拾起灰色磚頭向警方防線投擲。他隨即轉身離開，但遭警員從後追趕和制服。被告激烈掙扎但不果，在警誡下保持緘默。

辯方求情指，被告當日在場並非為了參與遊行，而是將電腦帶到附近商場維修。另被告被捕時身上沒有防護裝備、遮蓋臉部，可見他事前沒計劃衝擊，犯案屬突發。其行為沒造成人員傷亡，在同類案中非屬最嚴重一類。辯方另透露，被告在被捕時頭部受傷，至今仍須覆診。

案件編號：DCCC740/2022