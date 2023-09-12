迪士尼新園區「魔雪奇緣世界」11.20開幕　重現電影多個經典場景

今天（12日）是香港迪士尼樂園度假區慶祝18周年，該樂園宣布，全球首個及最大的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，將於11月20日在香港迪士尼樂園正式開幕、以「夏雪節」作為主題。園區內將重現多個《魔雪奇緣》電影場景，包括北山、冰雪皇宮、阿德爾城堡、鐘樓等，讓遊客依如置身於電影內的阿德爾王國，投入全新的體驗。



全球首個魔雪奇緣主題過山車真身曝光，香港迪士尼FB專頁早前上戴「雪嶺滑雪橇」測試影片，遊客屆時可由小白及斯特牽引雪橇，穿梭阿德爾王國森林。(香港迪士尼FB專頁影片截圖)

魔雪奇緣世界以「借景」設計方式將大嶼山的天然地貌融入，將天然風景融入園林設計上，造出園區內獨特的場景。

園區分為阿德爾小鎮以及阿德爾森林兩個部分，在小鎮部分重現了冰山、冰雪皇宮、鐘樓廣場、

阿德爾城堡、友誼噴泉、國王橋等場景。旅客可於鐘樓廣場內找到魔雪奇幻之旅。

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在魔雪奇幻之旅，旅客會乘坐小木船去到愛莎女王的冰雪皇宮內參觀，旅程中採用了華特迪士尼幻想工程最先進技術 Audio-Animatronics® 所研發的發聲機械 人，當安娜、愛莎、基斯托夫等人物唱歌時，其五官亦會動，角色猶如活在眼前。

在阿德爾森林中設配合一家大小玩的過山車—雪嶺雪橇，中旅客將飽覽阿德爾森林，包括極具特色的瀑布。

電影《魔雪奇緣》受挪威所啟發 ，園區工程師亦前往挪威獲取靈感。園區內建築有不少北歐元素，例如，兩橦不規則建築共用同一入口、花卉裝飾彩繪等。園區內亦設兩間餐廳讓旅客品嚐北歐料理特色的菜式。