迪士尼魔雪奇緣世界11.20開幕　增設提早入園證可早三日搶先玩

今天（12日）是香港迪士尼樂園度假區慶祝18周年，該樂園宣布，全球首個及最大的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」（WORLD OF FROZEN），將於11月20日在香港迪士尼樂園正式開幕，以「夏雪節」作為主題。園區內將重現多個《魔雪奇緣》電影場景，包括北山、冰雪皇宮、阿德爾城堡、鐘樓等，讓遊客依如置身於電影內的阿德爾王國，投入全新的體驗。



港澳居民市民可於Klook 購買早鳥門票，成日票價價為980元於11月17、18或19日，上午11時至下午3時進入魔雪奇緣世界。購買門票的市民可獲得一個魔雪奇緣世界購物袋以及一套明信片。除此之外，迪士尼樂園亦於9月8日至下年2月29日期間推出售價199元的提早入園證。持提早入園證旅客可於正式開放時間提早1小時進入樂園。



全球首個及最大的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，將於11月20日在香港迪士尼樂園正式開幕。（梁鵬威攝）

魔雪奇緣世界以「借景」設計方式將大嶼山的天然地貌融入，將天然風景融入園林設計上，創造出園區內獨特的場景。

阿德爾小鎮設魔雪奇緣小小世界

園區分為阿德爾小鎮以及阿德爾森林兩個部分，在小鎮部分重現了冰山、冰雪皇宮、鐘樓廣場、阿德爾城堡、友誼噴泉、國王橋等場景。旅客可於鐘樓廣場內找到魔雪奇幻之旅入口。

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在魔雪奇幻之旅，旅客會乘坐小木船去到愛莎女王的冰雪皇宮內參觀，猶如魔雪奇緣版的小小世界旅程中採用了華特迪士尼幻想工程最先進技術 Audio-Animatronics® 所研發的發聲機械 人，當安娜、愛莎、基斯托夫等人物唱歌時，其五官亦會動，角色如活在眼前。

阿德爾森林過山車飽覽景色

在阿德爾森林中設配合一家大小玩的過山車—雪嶺雪橇，當過山車駛至戶外部分時，旅客將飽覽阿德爾森林，包括極具特色的瀑布。

電影《魔雪奇緣》受挪威所啟發 ，園區工程師亦前往挪威獲取靈感。園區內建築有不少北歐元素，例如，兩橦不規則建築共用同一入口、花卉裝飾彩繪等。園區內亦設兩間餐廳讓旅客品嚐北歐料理特色的菜式。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣（左）表示，團隊花了三年時間尋找合適的物料，展現冰雪效果。（梁鵬威攝）

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（右）表示，對於園區在11月中開幕感到興奮，園內設計令人猶如置身電影內，相信魔雪奇緣世界會成為大家必到的旅遊點。（梁鵬威攝）

區有兩個機動遊戲機動木船及過山車，香港及澳門居民憑身份證可以購買一日優惠門票，在開幕前三日進入園區，持門票旅客亦可以以199元加購提早入園證，可以在樂園開門前一小時體驗新園區。