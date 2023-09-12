2026年DSE「丙類」外語科提供6科　重設烏都語考試

考評局公布，2026年中學文憑試的「丙類其他語語科目」將重設烏都語，評級考試由巴基斯坦伊斯蘭堡中級和中等教育聯邦委員會（FBISE）主辦，考生取得E級或以上將可獲納入文憑試丙類科目的成績。



考評局公布，2026年中學文憑試的「丙類其他語語科目」將重設烏都語。（資料圖片）

考評局今日（12日）公布，剛與 FBISE 簽訂協議，由2026年文憑試起，將該委員會主辦的烏爾都語（國際）考試列為文憑試「丙類其他語言」科目，即烏都語停辦2025年一屆文憑試後再復辦。屆時「丙類科目」將增至共6科，其餘五科為法語、德語、日語、韓語、西班牙語。

考生可在其應考文憑試考試年份前的兩年內，自行向 FBISE 報考烏爾都語（國際）考試，並於報考文憑試時選取相關科目。若考生的成績達到指定的語言能力水平，即烏爾都語（國際）考試 E 級或以上，便可獲納入文憑試的成績。

資歷認證相等於巴基斯坦高中畢業證書 E 級或以上列DSE成績

考評局指，烏爾都語（國際）考試按巴基斯坦的國家課程制訂，設有「閱讀和寫作」及「文章寫作」兩部分。該考試將與該國高中畢業證書（Higher Secondary School Certificate, HSSC）作資歷認證，認證後有關考試資歷相等於學生完成巴基斯坦11或12年級的烏爾都語水平。

烏爾都語（國際）考試是巴基斯坦國家課程的一部分，由 FBISE 頒發的有關證書獲巴基斯坦認可。持有上述資格的人士將符合當地高等教育機構的烏爾都語入學先決條件，惟他們亦需滿足各相關高等院校的其他入學要求。