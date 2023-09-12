今日必看8分鐘｜ 黃大仙中心水浸後現垃圾山｜廣東大媽放生礦泉水

將軍澳水浸｜洪水淹路老翁困半小時 熱心司機路過接走脫險

將軍澳昨日（11日）上午暴雨來襲，多處水浸。昨晚有網民上載一段車CAM影片到facebook社群「將軍澳主場」，可見有司機駕駛私家車，於昨晨9時許在將軍澳區內一段窄路行駛期間，多處有洪水從山邊沖落路面，繼而再湧往另一邊山崖。途至半路時，突然見路邊有一名老翁伸手截車，司機二話不說即把停低，載走老翁助其脫困。

紅山半島山泥傾瀉｜至少35間僭建逐格睇 15間拆擋土牆建地牢

上周五（8日）破紀錄的黑色暴雨，令港島大潭道豪宅紅山半島發生山泥傾瀉，三間變危樓的獨立屋涉霸山坡官地及僭建。《香港01》記者對比多張航拍圖片，發現逾35幢獨立屋都疑似霸山坡及僭建，更有住戶拆去整幅擋土牆，換上落地玻璃，增加風險。另外，地政總署繪製的地圖，有畫出包括涉事獨立屋在內涉超出霸官地邊界，疑早已知悉霸地事宜。工程師估計，72號屋做臨時支撐可能就要過百萬元，修復還原斜坡的造價難以估算，或是「天文數字」。

名人站劫案｜兩男涉案被捕 警九龍灣露天停車場緝獲賊車檢鐵槌

尖沙咀廣東道16號「名人站」昨日（11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，掠去20隻、總值約370萬元的手錶，警方極速拘捕兩名巴基斯坦青年，其中一人為劫匪，另一人為劫匪的胞弟。警方搜捕行動繼續，並於九龍灣一露天停車場尋獲涉案賊車，現正圍封搜證。

世紀黑雨｜ 水浸過後 黃大仙中心北館圍封清理 地下驚現垃圾山

本港上周四（7日）晚起一連兩日下起世紀級暴雨，多區出現嚴重水浸，黃大仙是重災區之一。黃泥水沿龍翔道，再經黃大仙站B3出口湧入黃大仙中心北館LG層，導致黃大仙港鐵站、黃大仙中心及對開的龍翔道頓成澤國，黃大仙站要關閉。而黃大仙中心北館LG層被水淹半層，該層的「牛奶冰室」餐廳幾近沒頂，枱櫈、雜物、宣傳牌等物品隨水飄浮。連日來工人加緊清理積水及被污水淹浸損壞的物品，現場可見，今日（12日）大量雜物被搬至中心對開空地，猶如一座「垃圾山」，包括木板、檯櫈、貨架、文件、布料等，疑不斷有黃泥水滲出，地上仍然滿地泥濘。

石硤尾邨單位起火4人不適 超過200名居民漏夜疏散

石硤尾發生火警。凌晨零時約45分，據報石硤尾邨美亮樓30幾樓一個單位發生火警，多名居民報案。消防接報趕至，派出多隊煙帽隊及搜疏隊人員，協助超過200名住客疏散到地面安全位置暫避；同時開喉灌救。火警期間，有最少4名居民吸入濃煙不適，須由救護員治理，其中一名女子送上救護車時手抱愛犬。據了解，起火單位戶主為一名獨居男子，當時正為其電動單車充電。消防正調查起火原因。

甯國良行山失蹤｜消防密林尋獲遺體 警辨認後料為失蹤三周甯國良

57歲男子甯國良8月23日在沙田黃牛山行山失蹤，至今三周。消防處表示，消防人員今日（9月12日）中午於黃竹山及茅坪之間的密林，尋獲一名明顯死亡的男子，經警方初步辨認後相信為甯國良，其詳細身分有待警方進一步核實。甯國良的家屬已抵達梅子林路了解。現場消息指，遺體身上的衣物與甯國良失蹤當日所穿著的衣物一樣，惟屍身已發脹，較難辨認。死者遺體其後由政府飛行服務隊直升機吊運下山。據了解，死者身上尋獲回鄉卡，其身分已初步確認。

遊港韓國直播主港鐵站內疑遭非禮 46歲印度裔男子被捕

一名韓國女直播主遊港期間，於昨日（11日）凌晨在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕，其間男子作出騷擾動作，更一度將她壓向港鐵站的牆壁，懷疑曾觸及其胸部。警方經調查後拘捕一名46歲印度裔男侍應，涉嫌非禮及作出有違公德的行為，他正被扣查。中區警區重案組第二隊主管督察江慧明今午（12日）交代案情時表示，雖然警方已積極從不同途徑聯絡女事主，惟至今未能與她取得聯繫，呼籲她主動聯絡警方協助調查。

廣東再現「放生」礦泉水 大媽組團海邊狂倒60箱 網民：愚昧麻木

去年9月、今年7月，廣東、山東等地相繼出現群眾「放生」礦泉水的荒唐現象。昨日（9月10日），網民稱廣東汕尾湖東港邊，再有一群大媽往海裏「放生」60多箱礦泉水，引發關注。網傳影片顯示，一群以中年大媽為主的人群抬著一箱箱礦泉水前往海邊，疑似正在「放生」礦泉水。影片畫外音有人稱，「你們自己看，國家在提倡節約用水，這群人在這裏『放生』礦泉水，不知道這幫人是怎麼想的。」影片發布者介紹，「放生者」昨日下午3時左右就到了海邊，2輛旅遊巴都坐滿人。