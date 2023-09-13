首8個月錄逾2000萬旅客人次　上月錄410萬人次訪港回復疫情前八成

撰文：呂穎姍
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旅發局今日（15日）公布，8月初步訪港旅客數字約為410萬人次，按月增加約14%，相等於疫情前平均數約84%。另外，累計今年首八個月，本港已錄得超過2,000萬旅客人次訪港，內地旅客佔約80%。

旅發局預期，香港旅遊業正繼續穩定及循步漸進地復甦，而復甦步伐仍會受貨幣匯率、航空運力及環球經濟等不同因素影響。

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旅發局公布，8月初步訪港旅客數字為410萬人次，按月增加約14%，相等於疫情前（2017 至19 年相同月份）平均數的84%。當中內地客佔逾340萬人次，為訪港旅客的84%；在其餘非內地客當中，又以短途客佔最多，大概佔7.7%。

另外，累積計算，今年1 至8 月錄得超過2,000 萬訪港旅客人次。

旅發局表示，香港旅遊業正繼續穩定及循步漸進地復甦，而復甦步伐仍會受貨幣匯率、航空運力及環球經濟等不同因素影響。另外，旅發局又指，在未來數月，將全力舉辦一連串大型旗艦盛事，當中包括在晚間舉行的大型活動，如「香港美酒佳餚巡禮」﹑「香港繽紛冬日巡禮」﹑「香港跨年倒數」等，料可以營造全城熱鬧節慶氣氛，吸引旅客和市民投入參與。

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