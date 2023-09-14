紅雨｜運輸署：由於路面有積水　東區走廊部份行車線封閉

天文台在今日（14日）上午5時55分發出紅色暴雨警告信號。運輸署於上午指出，由於路面有積水，東區走廊（往柴灣方向）近和富中心的部份行車線現已封閉。此外，東區走廊（往中環方向）近北角消防局的部份行車線現已封閉。另外，由於獅子山隧道公路（往沙田方向）通往紅梅谷路的支路的唯一行車線現已封閉。由於紅色暴雨警告信號現已生效，天雨路滑，運輸署呼籲駕駛人士及乘客須提早計劃行程路線，預留充裕時間出門，小心駕駛及保持忍讓，及留意交通情況。



運輸署指出，黃大仙站B3出入口仍需關閉，而部份扶手電梯正在復修，暫停使用。

因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段須暫時封閉﹕耀興道的全線（來回方向）；舂墈角道近舂墈角公園的唯一行車線。受影響巴士及專線小巴路線須改道如下：服務耀東邨的城巴第77號線及隧巴第110及606號路線須改道行駛，不經耀興道（興東邨/耀東邨/東盛苑）；蓮麻坑路近國際橋警崗的部份行車線收窄，新界專線小巴第59K號線改以國際橋警崗為終點站。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



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下列路段實施單線雙程行車：石澳道近爛泥灣；司徒拔道近門牌53號；及黃麻角道近聖士提反灣。 因路面下陷，觀塘道（往旺角方向）近九龍灣港鐵站的中線現已封閉。

因水管緊急維修，大窩口道（往葵興方向）近大窩口邨富安樓的慢線現已封閉。因緊急維修，紅樂道（往紅鸞道方向）介乎靖山街與紅鸞道之間的全線現已封閉。

另外，因渠務維修，聚魚道（往南昌公園方向）近深旺道的快線現已封閉。同時，深旺道（往大角咀方向）近聚魚道的中線亦已封閉。 因路面下陷，海泓道（往佐敦道方向）近文昌街休憩花園的部份行車線現已封閉。