調查揭173間獨立屋疑霸官地　部份或達22年　本研社：法律真空？

世紀暴雨下香港有多宗山泥傾瀉，港島大潭道豪宅紅山半島發生山泥傾瀉，三間變危樓的獨立屋涉霸山坡官地及僭建。本土研究社周三晚（13日）發表報告，在全港八大較多獨立屋地區，包括半山、九肚山及南區等，根據衛星圖及核對公開資料發現有很多政府官地被霸佔及開墾。



本土研究社成員陳劍青今（14日）在指，調查反映獨立屋霸官地、擅自開墾，不止違規，也涉公共安全問題，而調查結果，部份獨立屋出現相關違規可能長達22年，不解港府為何一直未處理：「係咪成為咗個法律『飛地』，即係好似一個真空狀態，一般市民要守某套土地執管標準，嗰啲地方又有另一套呢？」



▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼



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陳劍青今早在電台節目表示，世紀暴雨暴露獨立屋不止涉及霸官地等違規問題，也涉及公共安全問題，因為獨立屋擅自開墾令斜坡不穩，成為一個斜坡塌泥因素，所以對事件的重視不能只停留在紅山半島，需要檢視全港有多少獨立屋有霸佔官地、及擅自開墾的情況。

本研社陳劍青：唔係純粹擔心違唔違規 係有公共安全性

陳劍青指，本土研究社調查在傳統八大獨立屋區，包括半山、九肚山及南區等，以衛星圖及核對政府的公開資料，發現很多獨立屋有如紅山半島的情況，有霸佔及開墾鄰近的官地。他指約173間獨立屋疑似違規霸佔官地、開墾成後花園，而這些土地是沒有政府批准及短期租約，他形容問題嚴重：「其實無人知道這些是否計時炸彈，唔係純粹擔心違唔違規，而係都有個公共安全性喺當中。」

問到霸佔官地情況最嚴重的地方，他指列出有相關情況的獨立屋後，在紅山半島的確實最多，而紅山半島對上的另一屋苑玫瑰園，整個屋苑大部分獨立屋都有類似情況，「其實無違規嘅只係佔少數，其實有唔少屋苑都有幾大規模，十個八個以上嘅獨立屋都有霸佔官地嘅情況。」

他提到，有不少獨立屋會沿斜坡臨海位置霸佔官地，而這種獨立屋風險會較高，在颱風或暴雨下，會對斜坡的穩定性造成影響；也有些獨立屋霸佔官地比較敏感，佔用位置已去到效野公園邊陲，對環境有潛在影響，「有啲即係霸到出去個海界，變咗好似係海到起咗個泳池，都有呢啲情況。」

▼玫瑰園疑似霸佔官地僭建的情況▼



他續指，據衞星圖片比對，紅山半島出現塌泥的三間獨立屋至少已霸佔官地13年，在調查中，也有些獨立屋已霸佔官地長達22年，到目前仍是繼續霸佔，「其實係一個拖咗好耐嘅問題。」

陳劍青質疑是否有另一套標準：係咪成為咗法律「飛地」？

陳劍青直言，情況有點匪夷所思，因為進行研究在兩三日已看完八大獨立屋區衞星圖片，要發現這些情況並不難，現有也有足夠資料去發現問題，不解政府有更多人手及資源，卻一直未處理這些情況：「佢係咪成為咗個法律飛地，某即係好似一個真輕狀態，一般市民要守某一套土地執管標準，嗰啲地方又有另一套處理呢？」