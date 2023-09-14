猴痘｜增本地個案　41歲男確診在港有高風險接觸　已接種兩劑疫苗

衞生署衞生防護中心正調查一宗猴痘（monkeypox）確診個案，涉及一名有長期病患、已接種兩劑猴痘疫苗的41歲男病人。他上周三（6日）開始發燒、發冷、頭痛及肌肉痛，上周六（9日）起出現局部皮膚潰瘍。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊紀錄。



衞生防護中心指，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。衞生防護中心指，病人情況穩定，已獲安排入住瑪嘉烈醫院，而據病人提供資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。此個案為本港第45宗猴痘確診個案



衞生署衞生防護中心9月14日公布正調查一宗猴痘（monkeypox）確診個案，涉及一名有長期病患的41歲男病人。（Getty Images）

上周六起出現局部皮膚潰瘍 目前情況穩定

新個案涉及一名有長期病患的41歲男病人，他上周三開始發燒、發冷、頭痛及肌肉痛，上周六起出現局部皮膚潰瘍，並到衞生署九龍灣綜合治療中心求診。衞生防護中心指病人情況穩定，已獲安排入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

潛伏期內沒有外遊紀錄

初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊紀錄。衞生防護中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查。中心會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心指，本港至今共錄得45宗猴痘確診個案，再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。