迪士尼萬聖節｜新推8988元六人包團　部分日子延長開放至9PM

迪士尼萬聖節活動於明（16日）起舉辦，今年新增「惡人大宅舞會」，以《黑白皇后》中角色庫伊拉為主角表演，遊客可於官網購買優先進入活動場證，今次亦設包團服務，一團最多6人，可預留位置觀賞萬聖節表演，旅程期間更可直接入場遊玩園內遊樂設施。樂園自9月起每周開放6天，萬聖節活動期間部份日子開放時間延長至9時。



《黑白皇后》中角色庫伊拉就會聯同幾位反派角色表演歌曲《Shine》。（歐嘉樂攝）

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迪士尼萬聖節活動於明起至10月31日舉辦限定萬聖節活動，今年新增「惡人大宅舞會」，觀眾入到場館可先與反角主題佈置裝飾拍照留念，表演開始後有與觀眾互動環節，表演人員會邀請數位觀眾一起表演。其後《黑白皇后》中角色庫伊拉就會聯同幾位反派角色表演歌曲《Shine》。整個表演約為15分鐘，觀眾需要站着觀看表演，遊客可以99元於官網購買優先進入此活動場證。

「惡人舞動迪士尼」反派演唱

另一萬聖節活動為「惡人舞動迪士尼」，表演約為30分鐘，《睡公主》、《小魚仙》、《公主與青蛙》、《美女與野獸》等多個電影反派在表演中演唱，表演中途會有火焰特效、歌舞等，表演開始前會有表演人員表演魔術，與觀眾互動。以上活動遊客可以159元於官網購買優先進入此活動場證。

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包團直入遊樂設施 睇表演可優先入場

此外，迪士尼亦推出「玩」轉Halloween 優遊團，每團最多六位賓客，在下午3時至6時可享直接入場遊玩園內遊樂設施、「惡人大宅舞會」優先入場、於預留位置觀賞「惡人舞動迪士尼」、於指定位置觀賞「米奇Halloween 玩轉大街派對」、與穿着萬聖節服飾的指定迪士尼朋友會面等。優遊團售價為8988元，可選英語、廣東話或普通話作為旅程語言，旅客可於官網購買。

除了萬聖節活動外，公園河景餐廳亦增設「阿Jack 怪誕大餐」，遊客在1小時30分鐘的用餐時間內會有工作人員與旅客互動。三道菜套餐成人售價為398元，小童為278元，四道菜套餐成人售價則為468元，小童為328元。

與往年一樣，黃昏時間的巡遊表演亦以萬聖節作為主題。樂園自9月起每周開放6天，萬聖節活動期間部份日子開放時間延長至9時。