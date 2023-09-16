金茶王羅德離世前個多月開茶餐廳　拍檔決結業︰唔想做衰師傅牌頭

曾奪得港式奶茶國際冠軍和金鴛鴦冠軍的「金茶王」羅德，在天后開設茶餐廳「德島」開業不足兩個月後，周四（14日）早上因急性心臟病逝世。噩耗突至，茶餐廳負責人陳先生今日（16（透露，雖然會損失不少金錢，但因羅師傅已不在，決定於本月底結業，「唔想做衰師傅嘅牌頭。唔做呢間舖，都係對師傅嘅一個尊重。」



有熟客對此感到惋惜，稱過去只喝咖啡，但接觸到羅師傅所沖的奶茶後，驚訝發現沒感到胃痛，自此成為忠實顧客。香港咖啡紅茶協會主席黃家和，亦讚揚羅德對發揚奶茶文化的貢獻，更指他的技巧獨步全港，「佢沖茶真係有一手，一手撞茶一手撞奶，可以話係得佢先有咁嘅做法。」



開茶餐廳發揚港式奶茶文化 沖茶不假手於人

「金茶王」羅德因急性心臟病逝世，享年69歲。他有份開設的德島茶餐廳負責人之一陳先生今日表示，德島遵從師傅的理念，並非以賺錢為目標，只為發揚港式奶茶文化，因此店舖面積約1,200平方呎，僅約20個座位，期望可控制人數，以保持奶茶質素。同時德島亦不設套餐，突顯奶茶及鴛鴦的重要性。

「師傅唔喺度沖茶，個感覺唔同咗。」陳先生指，羅師傅為人盡責，從不假手於人，最早上班卻最遲下班，認為其敬業的精神，在現今社會難能可貴。他並指，昨日傳媒報道消息後，不少市民今日專程光顧，甚至送上鮮花悼念。「我諗師傅嘅心願叫完成，推動咗奶茶文化。」

+ 5

無繼任者能沖出師傅味道 茶餐廳開業僅一個月仍決定結業

陳先生透露，由於沒有繼任者能沖出師傅的味道，雖然德島茶餐廳開業僅逾一個月，決定將於本月底結業。

損失係重，但唔想做衰師傅嘅牌頭。唔做呢間舖，都係對師傅嘅一個尊重。 德島茶餐廳負責人之一陳先生

在旁的職員亦解釋，羅師傅認真沖出每一杯奶茶，細心舀走泡沫，再加上他會根據對象沖出相應的口味，例如為寫字樓的顧客減少糖的份量，屬於「看不到的技藝」，即使得悉其奶茶配方，亦難以學習。

熟客喝羅師傅奶茶不再感胃痛 奶茶稍貴仍每日光顧

現場有熟客表示，羅師傅為人親切，逝世前一日仍與他暢談，沒想到從此天人相隔，大感可惜。他更強調，羅師傅的逝世是香港的損失，又指德島的定價雖然較其他茶餐廳高，但由於師傅的用心製作，質素卻是兩個層次。「真係貴，但真係食嘢嘅人，就會覺得唔貴。」

問到成為熟客的原因，他透露過去一直只喝咖啡，「好唔受得奶茶，試兩三啖個胃就唔舒服」，但早前經朋友的推介，接觸到羅師傅所沖的奶茶後，驚訝發現沒感到胃痛，自此幾乎每日光顧德島。

另一顧客羅先生得知消息後，今日亦專程從尖沙咀過海首次光顧。他感嘆香港地道美食所剩無多，大讚羅師傅的配方比例合適，為名副其實的「金茶王」，故對他的逝世感到可惜。「奶香幾好，又唔係好甜。」

▼金茶王羅德師傅參加金茶王比賽▼



+ 3

黃家和感惋惜︰年紀唔細仍然扶持後生

香港咖啡紅茶協會主席黃家和表示，羅德自2010年取得金茶王冠軍後，一直積極宣揚港式奶茶文化，例如向旅客介紹奶茶、開班授徒等，甚至與另外數名金茶王參與流動奶茶車活動，即席表演沖奶茶，成功掀起奶茶熱潮。

黃家和對羅德逝世感到惋惜，指最後一次見面在8月中舉行的金茶王比賽，其後得悉他在天后開店亦有致電祝賀。「佢69歲年紀都唔細，但仍然扶持後生，希望將港式奶茶傳承到。我覺得佢對奶茶嘅專注，同埋傳承奶茶，做得相當唔錯。」

羅德獨有「一手撞茶一手撞奶」成絕響

黃家和說，羅德在成為金茶王前，曾輾轉在多間茶餐廳的水吧任職，累積長達數十年經驗，練成獨有的沖奶茶技巧。「所以佢沖茶真係有一手，一手撞茶一手撞奶，可以話係得佢先有咁嘅做法。」

問到該技巧有何困難，黃家和解釋，同時間撞茶及撞奶難以掌握份量，並要控制高度、速度及力量，讓奶與茶的比例剛剛好，否則會掩蓋另一方的味道。「純粹係咁多年嚟經驗累積，先可以做到呢樣嘢，唔係話一朝一夕可以做到。」