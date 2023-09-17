發展局：2700座樓宇未遵辦驗樓　限一個月內交代　否則第四季檢控

近日接連發生多宗冧石屎事故，曾有巴士被擊穿車頂，險象環生。發展局今日（17日）表，目前有2,700座樓宇的強制驗樓通知已屆滿，但尚未遵辦驗樓，上月底已向所有未遵辦的樓宇發信，要求相關人士於一個月內交代進度，若無合理解釋及進度欠佳，會在今年第四季提出檢控。



發展局局長甯漢豪今日發表網誌，指多宗大廈外牆石屎或批盪剝落事件顯示，強制驗樓通知未能遵辦的問題，因此邀請相關部門的職員，講解有關事宜的執法和支援。

目前「通知」期限已滿但尚未遵辦的樓宇2,700座。屋宇署屋宇測量師陳正軒表示，已於上月底向所有尚未遵辦「通知」的樓宇發出信件，要求於一個月內交代進度或確實工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，署方會在今年第四季提出檢控。他續指，假如業主有心拖延，署方會優先處理，盡早提出檢控。

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業主必須委任註冊檢驗人員檢驗及修葺，陳正軒指，有900座樓宇尚未委聘註冊檢驗人員，署方在今年8月初起，以無人機勘察潛在風險較高的樓宇，署方會安排政府承建商展開緊急工程，拆除鬆脫部分，之後再向業主收取相關費用。他續指，已完成超過30幢大廈的外牆特別檢驗工作，並會委聘工程顧問協助，為更多潛在風險較高的樓宇外牆作特別勘察。

屋宇署屋宇測量師陳正軒（發展局圖片）

陳正軒又提到，「三無大廈」在推展修葺工程時有困難，現時有約1,100座較高風險的樓宇被納入為「樓宇更新大行動2.0」計劃下的第二類別樓宇，即業主或法團未能自行籌組檢驗及修葺，政府會行使法定權力代業主檢驗及修葺，並於事後向有關業主收取相關費用，現時約30幢樓宇已竣工，約630幢已經進入工程階段，另約440幢處於檢驗階段，預計到今年底共約180幢樓宇會完成修葺。