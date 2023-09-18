玫瑰崗學校｜辦學團體與管理層就停辦分歧　校方早會安排情緒輔導

玫瑰崗學校上星期五（15日）宣布，下學年起停收新生，並在3年後停辦。有學生、家長對此感到擔心以及突然，今（18日）為宣布停辦後的第一個上課日，校方在早會將安排情緒輔導環節，以及告知學生更詳盡的消息。

有學生表示，對於校方決定感到失望，批評是自私行為，學生沒什麼可以做，唯有專注學業。



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玫瑰崗學校上星期五宣布與私校香港道爾頓學校合併，道爾頓學校將於2024/25學年起，接辦玫瑰崗幼稚園和玫瑰崗學校，並易名為「道爾頓學校（玫瑰崗）」，其後會將小學國際班擴展至中學，成為一條龍私校。而本學年中一至中三學生無法原校升讀高中，需於完成中三後參加中四派位。

校長蘇佩婷及家長教師會昨日（17日）下午分別發聲明質疑，辦學團體所發出的家長函中亦存在誤導性內容，反指玫瑰崗中學的收生人數不降反升。同日晚上，玫瑰崗幼稚園及玫瑰崗學校校監何幼孫也向家長及師生發出聲明，代表辦學團體就作出澄清，就停辦中學的決定提供5點原因，並對過渡時期提出5點措施。

今日為消息公布後第一個上課日，在早會將有特別安排，有情緒輔導環節，以及告知學生相關安排。有代課老師形容，上星期六（16日）座談會上學生、家長反應為「災難性」，因此校方特別在今早會安排情緒輔導環節支援有需要學生以及老師。

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就讀中四的Senge表示，在星期五透過e-class 收到相關資訊，對校方關決定感到失望。他又指，星期五之前並沒有收到任何消息，校方暫時只為低年級學生提供了援助，「What father said is not true. （辦學團體所說的並非事實）」。他表示，父母已接受了校方的決定，但他並不會跟隨父母的指示，「We are willing fight for our school for anything. （我願意為校而奮鬥）」。

就讀中三的陳同學形容校方決定自私，「無諗過學生同埋老師。」她表示，收到消息後，同學都感到驚訝，又沒有甚麼可以做到。她指，讀完中三就會轉校，對未有有擔心，但現時未有想太多，會先專注於學業上 。

被問到校方收生是否有減少時，她指，今年中一回復三班，她就讀的班別今年亦多了15位同學，「其實我哋學校收生唔算好大問題，今年收生都多咗好多。」

▼9月16日 玫瑰崗學校家長會▼

