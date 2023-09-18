華富邨寶血小學｜家長以為假消息　憂影響升學　學生感不捨

香港適齡學童人數下降，建校逾半世紀的華富邨寶血小學近日亦宣布逐步停辦。今日（18日）是該校宣布停辦後的首個上課日，有家長表示，本身並不知情，從家長群組收到有關訊息時，以為是假消息，並擔心停辦會影響升學。另亦有家長對突如其來的消息感到愕然，認為該校師資不錯，停辦相當可惜，並估計難免有教師離職，但未打算為女兒轉校。

學生方面，有小六男生表示相當驚訝，形容學校、同學都非常好，尤其不捨與同學於禮堂畫畫、聊天的日子。



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有逾50多年歷史的華富邨寶血小學日前發通告指，由於學童人口下降，再加上華富邨重建及搬遷計劃的衝擊，收生情況雪上加霜，辦學團體寶血女修會認為該校難以再為學生提供優質的全人教育，遂決定逐年停辦，2025／26學件起停收小一學生，直至2028／29學年結束後停辦。校方指，現正就讀的學生，包括2023／24學年入讀的小一學生，將不受停辦影響，能繼續就讀，直至完成整個小學階段。

今早該校學生如常上課，家長鍾先生的女兒就讀二年級，他對學校停辦感可惜，「咁多年嘅學校突然間停辦好可惜」。他續指，學校雖受收生不足影響，但反而成為其優點，老師可以更專注於每名學生，並讚揚校內配套、師資都好，「我就算返緊工都可以知道個女嘅學習進度」。

家長鍾先生對學校突然宣布停辦感到可惜。（蘇煒然攝）

問及會否擔心教師因逐步停辦而離職，他表示難免，但女兒始終可以順利畢業，而且校方亦表現盡責，因此未有打算轉校。

有家長未知停辦

另一名家長楊太聽到記者問及學校停辦時，則反問：「係咩？停辦好可惜。」其三年級兒子則表示本身已知情。楊太解釋，家長群組確有相關資訊，但當時未知真偽，「我以為係假架嘛，唔知係真，有啲人話係，有啲人話唔係」。

楊太表示，擔心會影響兒子升學，假如要轉校便難免有影響。楊同學亦指對停辦感到不開心。

學生對停辦感驚訝

就讀六年級的李同學表示，從新聞得知學校停辦，對此感到驚訝。他認為學校非常好，「有好多好同學」，尤其不捨與同學於禮堂畫畫、聊天的日子。

家長張先生的女兒剛就讀小一，他表示女兒剛好趕及畢業，成為「最後一滴血」。他續指，本身妻子亦是該校舊生，最初打算讓另一名幼女他日入讀，惟現時事與願違，感到可惜。問到會否為女兒轉校，他表示未有打算，選校以方便為首要條件，現時接送只需五分鐘步程，相當方便。

另一名家長陳先生有兩名孩子於該校就讀四及六年級，他表示擔心停辦對孩子有影響，現時有不少興趣班都可免費報讀，假如日後學校削減資源，課外活動減少，便會考慮為四年級的孩子轉校。