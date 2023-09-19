貧富懸殊｜逾136萬人處貧窮狀態　樂施會：疫後貧富差擴至57.7倍

樂施會今（19日）發表《香港貧窮狀況報告2023: 疫後復常下的兩極化復原》，分析政府統計處數據發現今年第一季度香港整體貧窮率達20%，超過136萬人處於貧窮狀態。2023年第一季最貧窮一成住戶月入中位數為2300元，最富裕一成住戶月入中位數為13萬多，兩者差距達57.7倍，歷年最高。



第一季度整體貧窮率達20% 最窮一成住戶月入中位數跌至$2300

樂施會《香港貧窮狀況報告2023: 疫後復常下的兩極化復原》顯示今年第一季度香港整體貧窮率達20%。於疫前2019年，最貧窮一成住戶月入中位數為3500元，最富裕一成住戶月入中位數為13萬，差距達34.3倍。但2023年第一季數據顯示，最貧窮一成住戶月入中位數跌至2300元，最富裕一成住戶月入中位數為13萬多，兩者差距進一步擴大至57.7倍，達歷年最高。

約20萬人在職貧窮 「零售、住宿、餐飲服務」業比例最高

報告顯示，2023年第一季就業人口中，約有6.4%，約20萬人為在職貧窮。其中，84.1%人士從事低技術工作。在職貧窮比例最高的為從事「零售、住宿、餐飲服務」人士，佔整體在職貧窮26.6%。

在非經濟活躍人口的貧窮狀況方面，非經濟活躍人口貧窮率由2019年的29.9%上升至今年第一季的32.4%。樂施會助理研究及倡議經理梁名峰表示，人口老化問題持續，因「退休」而被納入非經濟活躍人口在2019年佔54.5%，今年第一季躍升升至60.5%。其中約51萬長者為貧窮長者。