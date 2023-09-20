六旬肉類分割員涉以下體磨擦和指插女兒私處　認非禮罪候判

六旬肉類分割員在親生女兒7歲至11歲期間，兩度向她施淫，包括以自己下體磨擦對方的私處，又在被舖下把手伸入女兒內褲指插其私處，直至被女兒踢開才停手。女兒多年後與社工傾訴，事件才得以揭發。肉類分割員今（20日）在區域法院承認兩項非禮，法官質疑被告的行為接近強姦，下令被告還押至10月9日判刑，待索取被告精神科報告及事主創傷報告。



被告以「YHK」作代號，62歲，報稱肉類分割員。他承認於2015年1月1日至12月31日期間某日，在粉嶺近海聯廣場某單位非禮女童X；及2016年12月1日至2019年12月31日期間某日，在粉嶺御庭軒某單位非禮女童X。X於首項控罪時，約7至8歲；而她於第二項控罪時，約8至11歲。

被告YHK今在區域法院承認兩項非禮罪，還押候判。

X和社工傾談時 透露曾遭父親性侵

案情指，X的母親Y曾和被告拍拖，期間Y誕下X。兩人分手後，被告間中到X和Y的住所，探望他們。於2021年10月，X未有上學和回家，學校社工遂聯絡X。X和社工見面時，向對方透露數年前曾遭父親性侵。社工其後轉告Y，事件亦報警處理。

X在錄影會面稱，首次非禮事件發生於2015年年底。當時她和被告在住所獨處，被告著她到睡房，並叫X脫掉褲子。X依言，並坐在床上和被告傾談。被告其後脫褲，露出下體。他繼而把X推倒在床上，拉低其內褲，X感到被告的下體磨擦她的私處約10多秒。被告非禮X後，叮囑她勿把事件告知他人，但X當晚向Y透露事件。

被告把手伸進X的內褲 指插其私處

X亦講及另一次被非禮時，自己就讀小學。被告當時和X、X的哥哥坐在沙發，他並坐在中間。由於冷氣很冷，X蓋着被子，被告其後要求亦要蓋被子。期間，X感到被告的手伸進她的內褲，摸其私處外面約兩分鐘。她推開被告，但不果。X其後感到被告的手指伸入其私處約10秒，她踢被告數下，被告終把手縮開。

被告於2021年12月被捕，警誡下保持緘默。Y則指，X曾經投訴遭被告摸私處。她遂質問被告，被告則否認指控。

求情稱因案發時工作的肉檔結業 另一女兒犯精神病 犯案因經濟及精神壓力

辯方求情指，案發時被告任職30逾年的肉檔結業、妻子工作的美容院生意轉差，加上另一女兒患精神病，導致被告在受到經濟及精神壓力下而犯案。被告妻子則替被告求情指，被告對家庭很大付出，給予金錢及精神上支持。庭上透露，被告另一女兒因患精神病，需到青山醫院覆診。辯方又稱，明白本案嚴重性，但被告犯案為時不長，第一次事件只涉10數秒，第二次事件則長約2分鐘。

法官質疑，案情顯示被告曾指插X的下體，行為近乎強姦，又指雖然辯方稱被告犯案時沒有使用暴力，但在兩次事件中，X均曾反抗，被告依然繼續其行為，似乎某程度上也算涉及暴力。法官考慮到本案涉及性侵，X屬未成年人士，且被告與她關係密切，決定先索取被告的精神科報告及X的創傷報告，再作判刑。

案件編號：DCCC1024/2022