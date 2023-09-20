JPEX｜香港站及旺角站曾展示廣告　港鐵：已提醒廣告代理加強監察

KOL林作及「陳怡」等八人因涉及JPEX疑詐騙一案被捕，全部周二晚（19日）獲准保釋候查。JPEX三年來鋪天蓋地宣傳，廣告遍佈地上地下，其中去年香港站的廣告標榜JPEX是「日本加密貨幣交易所」，但事實與日本並無關聯。港鐵周二晚表示，網絡內的廣告由獲委託廣告代理公司承辦，已提醒廣告代理公司作出檢視，進一步加強監察。



加密貨幣平台JPEX宣稱是「來自日本的交易所」，但實際與日本並無關聯。圖為2022年4月，JPEX在港鐵香港站大賣廣告。（資料圖片／勞顯亮攝）

港鐵去年6月起已無JPEX廣告

港鐵就社交媒體流傳關於JPEX 於車站內展示的廣告，確認香港站介乎中環站連接通道的廣告的照片，是攝於2022年3至4月之間；另一張照片則屬2021年10月份攝於旺角站。港鐵稱自去年6月起，港鐵網絡內再沒有JPEX的廣告。

JPEX廣告曾遍及港鐵人流多的車站。（JPEX網頁截圖）

廣告代理有批准流程及機制 港鐵促作出檢視

港鐵表示，網絡內的廣告一向由獲委託廣告代理公司承辦。按照既定做法，廣告客戶會與廣告代理公司直接接洽刊登廣告事宜， 而客戶亦須確保廣告符合當時已生效的香港法例及廣告業界守則。

港鐵表示，理解廣告代理就於港鐵網絡內刊登廣告有其申請指引、批准流程及機制。港鐵已提醒廣告代理作出檢視，進一步加強監察；公司亦會就事件與廣告代理公司、及配合相關機構按照法例跟進。

港鐵稱留意到相關監管部門周二提到，是自去年7月起將JPEX列入可疑名單，當局及後修訂相關條例將虛擬資產交易平台納入規管，是在今年6月1日起生效。