港產太空人｜孫東：有男女候選人進入定選階段　國家將派員來了解

國家去年啓動第四批預備航天員選拔工作，首次在香港選拔載荷專家。創新科技及工業局局長孫東今日（20日）表示，早前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔「複選」的多名香港候選人，有多於一人進入第三階段「定選」，有男有女，下月國家將派員來港對候選人情況作了解，期待今年內有好消息公布。



▼6月7日 行政長官李家超會見即將赴京的候選人▼



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孫東今日（20日）出席本港第一顆研製商業衛星「香港星」完成測試儀式後，回應國家載人航天工程載荷專家選拔進展時表示，去年國家首次在港選拔載荷專家至今，差不多快一年，香港社會非常關注，取得相當不錯成績。

他表示，本港有超過100人報名，選拔了80多人推薦給國家，國家經過初選、復選，以致現在的定選三個階段，「很高興告訴大家，香港有選手進入定選階段，不只一人，有男有女，下月國家派人到港來，對候選人情況作進一步了解，期待今年內有好消息公布。」

孫東表示，今年內就港產太空人會有好消息。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超6月時，同財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東和行政長官辦公室主任葉文娟，在禮賓府與即將前赴北京參與國家載人航天工程載荷專家選拔「複選」的香港候選人會面，為他們打氣。但暫未公開候選人身份，會面照片亦只有候選人背面，未有正面，但能見到有男有女。

國家去年啓動第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家。李家超稱，讓香港市民有機會參與國家載人航天工程，體現了國家對香港科技界的高度重視和肯定，以及對香港作為國際創新科技中心的認同。