本周末將軍澳展銷會 多倫多核心地帶半年內收樓項目 9折再送車位!

加拿大作為港人移民移居的熱點，多倫多及溫哥華都是熱門城市，康榮國際集團將於本周末（9月23至24日）於將軍澳皇冠假日酒店舉行展銷會，多個優質項目包括多倫多萬錦市核心地帶半年內收樓項目、北約克 North York Townhouses & Condos項目及多倫多市中心 U of T 旁住宅項目，展銷期間更有高達9折優惠及送車位一個，同場更有溫哥華物業展銷，大家切勿錯過！



多倫多萬錦市核心地帶半年內收樓項目

多倫多萬錦市 Markham Unionville 270 畝全新「小香港」大型社區項目。

展銷會限時折扣10% OFF 再送車位一個！多倫多萬錦市 Markham Unionville 270 畝全新「小香港」大型社區，入讀名校網，主要街道 Highway 7 & Warden，步行達商場，戲院，酒店，銀行，食肆，大型超市，火車站，包羅萬有大型社區，預計半年內收樓，項目由1房至3房加書房組成，設有大型會所設施。售價由港幣 $300 餘萬起。鄰近多間大型商場 Times Square, First Markham, Markville Mall, Pacific Mall 方便每日生活所需。

項目由1房至3房加書房組成，設有大型會所設施。

北約克 North York Townhouses & Condos項目

多倫多北約克 North York 傳統華人豪宅區，位置於 Yonge & Finch 繁華樞紐。

多倫多北約克 North York 傳統華人豪宅區，位置於 Yonge & Finch 繁華樞紐。全新項目混凝土石屎建築 Townhouses & Condos，現已正在動工，一房至三房單位組成，設有大型會所設施，用料豪華，North York 位於多倫多正中心點，鄰近 120 間餐廳食肆，超級市場，商場 ，銀行。毗鄰北約克 CBD 黃金商業圈，Highway 401, 404/DVP, 407 等等高速幹線，交通四通八達，步行五分鐘到達地鐵站，直通國際金融中心及兩間大學。

全新項目混凝土石屎建築 Townhouses & Condos，現已正在動工，一房至三房單位組成，設有大型會所設施，用料豪華。

多倫多市中心 U of T 旁住宅項目

多倫多市中心 U of T 旁住宅項目，由一房廳至三房單位組成。

多倫多 Downtown 市中心大學區黃金地段！租務強勁！一盤難求！全要街道 Yonge & Wellesley，樓盤正在動工，由一房廳至三房單位組成，設有五星級會所及禮賓服務，步行 5 分鐘到達加拿大第一大國際級學院，多倫多大學 U of T (University of Toronto) 總校，步行 1 分鐘到達 Wellesley 地鐵站，8 分鐘到達加拿大第一國際金融中心，超方便！由超過40年經驗實力雄厚發展商 Plaza Corp 策劃，信心保證！

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康榮國際獨家認購 • 本周末特別獨家優惠

👑 首期由港幣 $18 萬起

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👑 送名牌家庭電器組合

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👑 收樓前轉手費免費

👑 單位在手 即揀即買 不用抽籤

日期：9 月23至 24 日（本周星期六及日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：將軍澳 皇冠假日酒店

將軍澳 唐德街 3 號

2/F Diamond Room 3-6

（港鐵將軍澳站 C 出口）

歡迎登記及參與：

詳情：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：60513102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

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Gallery Sq + Plaza on Yonge + Yonge on Wellesley

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：T-G01-2022 | HCRA #: B60551 issued by Ontario。物業編號：T-Y01-2022 | HCRA #: 61439 issued by Ontario。物業編號：T-P01-2022 | HCRA #: 48935 issued by Ontario。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2023.09.20

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）