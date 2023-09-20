食安中心驗100個非熱食雞肉樣本滿意　籲勿將熟雞長時間放室溫

食物環境衞生署食物安全中心在去年9月至11月期間，收集100個非熟食雞肉食品樣本並進行測試，結果顯示，整體微生物質素令人滿意，其中3個手撕雞樣本表現尚可。食安中心提醒，業界在製作斬件雞肉時，應更注重衛生以及砧板、刀具等衞生狀況，又呼籲業界不應把熟雞肉長時間放置室溫下。



食物安全中心首席醫生（風險評估及傳達）周楚耀指，非常熱食雞肉食品的微生物質素整體令人滿意。（黃寶瑩攝）

手撕雞製作繁複 易滋生細菌

食安中心抽驗的100個非熟食雞肉食品樣本中，包括手撕雞、切雞、手撕雞菜式、手撕雞沙律等。在需氧菌落計數及大腸桿菌測試中，97個樣本達滿意，有3個手撕雞樣本為尚可。食安中心科學主任（微生物）莊梓傑表示，在中心給予該3間餐廳中心衞生建議後，手撕雞樣本達滿意水平。他解釋，由於手撕雞製作過程繁複，加上製作時間較長，因此較易滋生細菌。

中心又提醒，業界在製作手撕雞或斬件雞肉時，應更注重食物處理人員的個人衛生以及砧板、刀具等衞生狀況。

食安中心建議市民，購買可供即時食用的非熱食雞肉食品後，應盡早食用。（黃寶瑩攝）

微生物安全方面，在沙門氏菌屬、李斯特菌以及金黃葡萄球菌及其他凝固會酶陽性葡萄球菌測試中，所有樣本均達滿意水平。

熟雞肉不應長時間放置室溫

食物環境衞生署食物安全中心首席醫生（風險評估及傳達）周楚耀指，非熱食雞肉食品的微生物質素整體令人滿意。食安中心建議業界，不應長時間把熟雞肉放置在室溫下，而放置於室溫超過4小時的熟雞肉，就應該棄掉。中心又建議用作手撕雞的備用雞絲，應在放入雪櫃前兩小時內完成處理程序。此外，餐廳亦應徹底煮熟雞隻，雞隻最厚部份的中心溫度至少達攝氏75度。

中心建議，市民購買即時食用的非熱食雞肉食品後，應盡早食用，如非立即食用的話，應放置在攝氏4度或以下環境冷藏。