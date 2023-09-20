過渡性房屋｜昌新一號助住戶環境改善、身心健康　抑鬱指數跌

過渡性房屋項目是政府紓緩劏房戶住屋困境的政策之一。負責統籌及策劃深水埗項目「昌新一號」的社聯表示，項目內推行「雅匯」計劃，為住戶提供身心基本評估，並舉辦促進身心健康活動等，由中文大學醫學院追蹤居民過去18個月的生活質素，顯示住戶的身心健康均有改善，而焦慮及抑鬱指數中位數亦較一年前改善，但指仍有近兩成住戶有中度抑鬱症狀，促各界可多加關注精神健康和適時提供跟進支援。

另外，項目分階段推行約一年半，至今共有307戶入住，截至8月底，共有約一成住戶成功「上樓」。



+ 4

房屋局局長何永賢今日到「昌新一號」探訪住戶，了解他們的生活，以及「雅匯」計劃為住戶度身訂造的基層醫療服務，例如運動及營養指導、健康檢查、園藝和藝術創作等。

社聯指，營運「昌新一號」的聖雅各福群會，推行「雅匯」計劃，會在項目中改善居住環境開始、繼而為住戶提供基本健康評估，及早辨識心血管疾病等慢性疾病和精神健康風險。另外，地區康健中心及其他社區組織則會為住戶舉辦促進身心健康活動，例如教導營養膳食、分享新鮮蔬菜、集體運動、園藝種植，以及其他藝術活動等。

聖雅各福群會聯同中大醫學院那打素護理學院，為「昌新一期」第一期住戶，在過去18個月，進行3個階段的社會影響評估調查，追蹤居民的生活質素，結果顯示受訪住戶的身心健康都有進步。

研究指出，在生活質素方面，受訪住戶認為他們的生理健康、社交關係及居住環境都較入住前有明顯改善。

調查結果亦反映住戶的焦慮及抑鬱指數中位數比一年前降低，惟項目內仍有17%住戶有中度抑鬱症狀，認為應多加關注精神健康和適時提供跟進支援。

+ 4

「昌新一號」位於深水埗欽州街西與通州街交界，由社聯策劃及統籌，是首批使用政府用地興建的房屋局過渡性房屋之一，項目第一期去年初入伙，第二期則在今年5月竣工，合共提供281個單位，目前入住率均超過九成，累計協助307個基層住戶改善居住環境，約有540人受惠，截至上月底，「昌新一號」共有28個住戶獲編配公屋，佔整體約9.12%。