比諾幼稚園失資助　議員籲教育局主動公布　倡協調同區全日班名額

上水比諾中英文幼稚園被取消幼稚園教育計劃資格，今日（21日）仍照常營運，有家長接送上朋友上學及放學，甚至前來查詢了解。 立法會教育界議員、教聯會副主席朱國強認為，教育局需要主動公布被剔除幼稚園教育計劃的學校名單，避免訊息混亂，並應盡早外發放有關該校會否繼續營運的資訊，令家長有所準備。他又建議，局方目前亦應研究協調區內幼稚園全日班的名額，協助受影響的學生及家長。



▼9月21日 上水比諾中英文幼稚園情況▼



上水比諾中英文幼稚園八月中之後入讀的新生不獲政府資助學費，教育局早前回覆查詢表示，已提醒該校必須立刻通知所有現有家長，並在招收新生或取錄新生時，須清楚說明之後取錄的學生不會獲政府資助。

該校今日（21日）門口張貼聲明，遮掩了其招生海報，聲明內容指近日有報道有訊息誤導，幼稚園保留追究傳媒的「權力」。

朱國強指，學校被取消幼稚園教育計劃資格屬於「大事」，今次事件亦嚴重，校方傳遞消息有或所隱瞞，反之教育局發出新聞公布宣布，則可避免萬無一失，確保受影響家長取得最正確及清晰的消息，不會引起混亂，「如果學校自己講嘅話，嗰啲消息會好混亂……報嚟報去又唔知邊啲真假，其實都令到家長好迷茫。」

立法會教育界議員、教聯會副主席朱國強。（資料圖片／盧翊銘攝）

消息指，比諾中英文幼稚園校監張麗華涉嫌篡改一封轉發予學生家長的教育局公函，以圖誤導家長已解決問題可以繼續營運，同日她以涉嫌偽造文件被捕。朱國強說，「佢哋唯一擔心就係，究竟會唔會再愈揭愈多嘢，然之後始終都捱唔到呢個學年，可能兩三個月之後就要結束呢？（家長）最終都要揾學校呢？可能都要公布多啲消息。」他建議，教育局現階段公布更多資訊，說明該校是否能於今學年繼續營運，或呼籲家長及早安排學生轉校，令家長則可早作打算。

朱國強表示，相信入學而後才知道沒有獲政府資助的學生最受影響，本來讀全日班，再找學校，則未必有太多全日班的學位，打亂家長計劃，「呢方面有冇走盞可以讓到區內嘅幼稚園全日班嘅位加減呢？增加少少，呢個都可以研究下嘅。」

▼9月20日 上水比諾中英文幼稚園照常營運▼

