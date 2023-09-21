消委會遭黑客入侵　電腦專家指未見「暗網」有售　或又做漏一件事

本港再有政府相關機構遭黑客勒索，消費者委員會今日（21日）被揭發，懷疑有個人資料外洩。電腦安全研究員賴灼東指出，暫未見有消委會資料在「暗網」（deep web）出售，認為消委會應第一時間交代，「唔好以為數碼港係個別案事件，存僥倖心態度『食花生』」。他又指，本港不少法定機構未有依循政府的保安指引，定期進行滲透性測試，很容易成為漏洞讓黑客攻擊。



網絡上有不少高規格的雲端平台可存放資料，賴灼東認為機構可因應規模採用不同保存方式，即使存放於私人伺服器，亦要設立保安措施，亦可採用「終端安全」偵測可疑入侵行為，攔截攻擊。



電腦安全研究員賴灼東。﹙洪業銘攝﹚

電腦安全研究員賴灼東表示，截至下午5時半，「暗網」暫未見到有出售消委會相關外洩資料，亦未知屬於甚麼黑客組織，但認為消息傳出後，消委會有責任盡早回應，向公眾交代，而非待明日(22日)才召開記者會，「依家未知係幾時發生，被盜取幾多，但第一日就應該要同受影響人士交代」。

消委會網頁顯示，9月20日系統發生故障。（消委會網頁截圖）

籲各機構勿心存僥倖「食花生」

他質疑，本港不少法定機構未有依循政府的保安指引，定期進行滲透性測試，「唔好以為數碼港係個別案事件，存僥倖心態度『食花生』，應該係因應事件睇返自己有無同樣漏洞，否則有相同漏洞的機構會畀黑客入侵，火燒連環船」。

現時網絡上有不少高規格的雲端平台，例如較為知名的「甲骨文」（Oracle）等平台，賴灼東認為，不同機構可視乎其規模，採用不同方式保存資料，以消委會為例，雖然未知是如何處理資料，但即使存放於私人伺服器，只要做好雙重認證等保安措施，而一般防毒軟件未必能偵測勒索軟件，建議採用「終端安全」（end point security），可以偵測系統內的可疑活動，攔截攻擊。