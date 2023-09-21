比諾教育機構仍拖欠逾150萬強積金供款　積金局擬向法庭民事申索

上水比諾中英文幼稚園被教育局取消今年度幼稚園教育計劃資格，《香港01》早前翻查公司註冊處之比諾教育機構的財務報表，截至2021年度累計虧損約9,492萬元。積金局回覆查詢表示，截至今年8月，該機構仍欠繳118萬強積金供款，近月另欠餘38萬供款，即至少150萬元強積金供款仍未繳交。

積金局表示，即將再次向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費，若相關機構未有按法庭判處繳付欠款，或會查封其銀行戶口。



▼9月21日 上水比諾中英文幼稚園情況▼



比諾教育機構持有5間幼稚園及幼兒園。積金局指，根據該局記錄，該機構屢次拖欠強積金供款，在積金局主動介入及調查下，自2020年1月，已成功為88名受影響僱員追回約300萬的供款及附加費。有關欠款已經由受託人直接存入受影響僱員的強積金帳戶。

根據積金局調查資料顯示，截至今年8月份，該機構仍未為55名員工繳交強積金供款，涉及金額總數約118萬，積金局已就當中約80萬代受影響僱員向法庭作出民事申索，至於近月拖欠的38萬供款，積金局指即將向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費。如其後收到僱主補交供款及附加費，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

▼9月20日 上水比諾中英文幼稚園照常營運▼



+ 4

或查封銀行戶口

積金局續指，若比諾教育機構未有按法庭判處繳付欠款，積金局會採取其它執法行動，例如查封其銀行戶口，以追討欠款。如該機構最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。