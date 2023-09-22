消委會稱原本正籌備風險評估　黃鳳嫺：好不幸地喺呢個時候發生

繼數碼港早前遭黑客入侵後，消費者委員會的電腦系統亦遭被黑客入侵及勒索。消委會主席陳錦榮今日（22日）在記者會上表示，數碼港事件後，消委會已即時就自身系統安全作討論。消委會總幹事黃鳳嫺則指，消委會原本於本月已籌備安全風險評估及統計，又評估前遭黑客入侵，「好不幸地喺呢個時候發生」。



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消委會主席陳錦榮指，在數碼港遭黑客入侵的事件發生後，消委會內部已即時就自身系統安全作討論，「我哋即刻提高警覺，去檢視過呢個問題，咁所以絕對係有做過呢樣嘢。但好唔好彩地，都發生呢件事。」他認為，事件反映今時今日黑客技術及手法變化很快，形容為「lesson to learn（要上的一課）」，未來會繼續檢討。

消委會總幹事黃鳳嫺則指，過往多年該會一直投放資源提升網絡安全，亦有購入及安裝網絡安全軟件，並定期進行安全風檢評估及統計，包括密碼測試、滲透攻擊測試等，員工亦定期培訓，且也不可自行在電腦上安裝軟件，而資訊科技部亦「每日、每周、每月、甚至全年都有做備分，危機處理睇系統安全問題。」她稱，希望大眾明白現時科技進步，黑客手法無孔不入，現時難有「bullet-proof（防彈）」的防火牆。

消委會總幹事黃鳳嫺則指，消委會有購入及安裝網絡安全軟件，並定期進行安全風檢評估及統計，本月也正在籌備安全風險評估及統計，指事件是在防不勝防的情況下發生。

黃鳳嫺說，不論有沒有數碼港事件，消委會定期也有檢查系統安全，而本月也正在籌備安全風險評估及統計，「呢個係我哋定時定候嘅工作。」她又指事件是在防不勝防的情況下發生。

她稱，消委會有多個系統，各有政策列明更新時間，如電郵系統每五年會更換，「都係根據坊間良好作業模式，有需要我哋就預留預算去換。」

陳錦榮亦提到，不清楚數碼港事件內容，暫未能掌握兩宗事故，亦不宜因為有黑客以勒索軟件惡意入侵，斷言坊間現有的防火牆軟件沒有用。他又指，現階段不想歸究任何員工，並表明事件與網絡安全有關，不涉及有員工不慎點擊釣魚電郵。

黃鳳嫺補充指，事後首24小時已即時請來專家鑑證，雖未掌握到涉及甚麼資料，但已掌握事件源頭，惟現時要配合警方調查，不便透露。消委會已作風險評估，盡量通知就可能受影響的四類人士。