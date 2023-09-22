中秋金多寶｜9.28攪珠　一注獨中獲8,000萬　即睇六大幸運號碼

六合彩中秋金多寶將於下周四（28日）攪珠，將設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金或高達8,000萬元。據馬會統計，歷年中秋金多寶7及15是幸運數字，過去曾分別攪出10次。攪珠將在當晚9時30分，在無綫財經體育資訊台（85台）將直播。



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六合彩中秋金多寶將於下周四（28日）攪珠，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金或高達8,000萬元。

中秋金多寶明晚（13日）攪珠，將會有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。（馬會圖片）(編按：馬會提供圖字有錯，「攬」應為「攪」)

去年中秋金多寶攪出號碼為2、4、20、38、40、46，特別號碼11。根據馬會統計，歷來中秋金多寶攪出次數最多的號碼是7和15，分別攪出過10次。另外40號曾攪出過9次，12、28及43號則曾攪出過8次。

根據馬會網站的統計，截至今年7月4日，中環士丹利街仍然是最幸運投注站，共攪出頭獎47次；其次是屯門市廣場，共44次，荃灣青山道及尖沙咀漢口道則分別有39次。

攪珠將在當晚9時30分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將直播，截止售票時間為當晚9時15分。

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