公民科將取代通識科　成績「達標」將符合相關公務員職系入職要求

通識科已成歷史，明年中學文憑試將由高中公民與社會發展科代替，屆時將不分級，只會匯報為「達標」與「未達標」。教育局今（22日）表示，因應相關改動，公務員事務局接納公民科「達標」為達第二級成績的其中一科，將被視為符合相關公務員職系的入職要求。



教育局表示，由2021/22學年起，公民科已取代通識教育科，並於該學年起在中四級推行，2023/24學年公民科已推展至中六級，故首屆公民科文憑試將於2024年、即明年舉行，成績匯報分為「達標」與「未達標」。

當局稱，公務員事務局將接納公民科文憑試的「達標」成績，為符合有關公務員職級的入職要求。當局指，目前以任何5個中學文憑科目達第二級或同等成績作為入職學歷要求的公務員職系而言，公民科「達標」可被視為該五科達第二級成績的其中一科。

教育局發言人表示，公民科主題包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」，以及「互聯相依的當代世界」。當局指，推行公民科旨在讓學生建立穩固的知識基礎，並培養慎思明辨和解難的能力，以及正確的價值觀和國民身分認同。公民科的內地考察亦屬於該科的組成部分，但不涉及公開評核。