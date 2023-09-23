杭州亞運｜吉祥物「堅仔」避席　消息人士：免同大會吉祥物搶風頭

第19屆亞洲運動會今日（23日）杭州揭幕，港協暨奧委會在6月公布港隊吉祥物、以獅子造型的「堅仔」近日趨於低調，港協暨奧委會每日港隊賽程圖的「堅仔」圖案被該會會徽取代，有商場獲通知暫不再展示「堅仔」。港協暨奧委會今日回覆時稱，相關宣傳工作仍在進行，會因應不同活動而作相應調整，而按既定守則，不會評論不實消息。



消息人士續解釋，由於杭州亞運大會本身已有三個吉祥物，顧慮到不宜將港隊吉祥物搶去大會風頭，才於亞運開幕前後暫時將堅仔保持低調，官方內部並無受到任何壓力或投訴而要將堅仔「雪藏」，實際上堅仔的宣傳活動從沒被暫停。



▼9月9日，堅仔出席填色及繪畫比賽頒獎禮▼



+ 5

港隊賽程預告圖「堅仔」被換走

翻查港協暨奧委會Facebook專頁，當局在周三（20日）預告港隊賽程時，在帖文的圖片上，仍有用上吉祥物堅仔，而官方帖文顯示，對上一次堅仔現身亮相，則是9月9日在旺角商場舉行的亞運填色及繪畫比賽頒獎禮，當時堅仔更與市民互動。

港協暨奧委會周四（21日）發表的港隊賽程預告圖時，原先中間位置的堅仔，已被港協暨奧委會會徽取代。與此同時，有商場突收到通知，停止再安排堅仔出場。

▼堅仔圖案突被港協暨奧委會會徽取代▼



消息人士：官方無受到任何壓力或投訴針對堅仔

據消息人士表示，堅仔是港隊吉祥物，一直大受歡迎，官方內部並無受到任何壓力或投訴而要將堅仔「雪藏」。有指近日不見「堅仔」遊走各區進行街頭宣傳活動，主要是原定的街頭活動宣傳期已定在亞運開幕前結束。

消息人士續稱，由於杭州亞運大會本身已有三個吉祥物「琮琮」、「宸宸」和「蓮蓮」，顧慮到不宜令港隊吉祥物搶去大會風頭，才於亞運開幕前後暫時將堅仔保持低調，實際上堅仔的宣傳活動從沒被暫停，包括港鐵和多條路線的巴士車身廣告，會一直維持至10月12日，下星期亦會展開新的宣傳活動。

據了解，港隊亦有帶同堅仔的宣傳品到杭州亞運會場，但並非平日用作宣傳的人形公仔，而是約手掌大小的宣傳品，隨團人員還利用堅仔宣傳品拍攝製作影片為港隊打氣。

▼7月5日，堅仔到立法會與議員合照▼



+ 4

消息人士反駁「黃獅」評論：用色設計本為琥珀色

堅仔7月首次在立法會亮相後便惹來抨擊，紀惠集團主席湯文亮在其專欄博客中，批評官方以黃色獅子作為港隊吉祥物的做法，批評官員的「政治智慧不高」，促請港協盡快更換吉祥物。

消息人士續解釋，其實堅仔的用色設計並非黃色，作者原本設計是採用琥珀色，而一向走訪各區宣傳的人形公仔採用的是啡色。該次走入立法會的堅仔被指是「黃獅」，是使用的硬膠物料製作出來「意外」變成黃色，實際在製作時是採用啡色。