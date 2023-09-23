今日必看8分鐘｜陳定幫曾指虛幣成潮流　漁船走私日食材遭截獲

JPEX案｜陳定幫曾預測虛擬貨幣會成潮流 疑與神秘「富二代」有關

虛擬資產交易平台JPEX無牌經營風波持續發酵，警方商業罪案調查科至今拘捕11人，包括林作、KOL「陳怡」、YouTuber「朱公子」等，而曾為JPEX宣傳的藝人張智霖、莊思敏及玄學家陳定幫亦相繼到警察總部接受調查。其中陳定幫身兼多職，既是玄學家，又是節目主持、專欄作家；另外，他在娛樂圈相當活躍，與藝人戴夢夢的戀情最為人熟知。近年他經營YouTube頻道，不時宣傳加密貨幣投資。今年3月陳定幫亦與一名懷疑推廣加密貨幣的神秘「富二代」扯上關係。

彩虹邨六旬漢忘帶門匙 三次試爬氣窗入屋被困 消防救出昏迷送院

今日（23日）下午1時46分，彩虹邨紫薇樓一個單位發生罕見事故。一名66歲姓謝男子，懷疑因忘帶門匙，向鄰居借梯欲從走廊經氣窗爬入單位。氣窗離地約1.9米，男子穿入氣窗後卻被卡住，進退兩難。消防員接報到場破門入屋將男事主救起，惟他昏迷不醒，隨即被送往聯合醫院搶救，目前情況嚴重。警方正展開調查，案列暫列有人昏迷處理。

秀茂坪悲劇｜單位被鐵鏈鎖上 門外遺香燭 鄰居：兩兄弟好好感情

秀茂坪邨昨日（22日）發生雙屍命案，一對智力有問題的五旬兄弟，因停止覆診後病情及自理能力惡化，加上年邁母親入院，以致兩兄弟在家中乏人照顧，飢餓致死。《香港01》記者今早（23日）到場了解情況，涉事單位鐵閘大門被鐵鏈鎖上，並張貼一張警方通告，指單位暫由警手接手調查；門外遺下一些香枝及灰燼。

疑中國全禁日本水產 漁船走私日食材遭海關截獲 檢400萬貨拘6人

香港海關昨日（22日）凌晨偵破一宗水路走私案件，扣查一艘走私漁船及檢獲250箱走私貨物，包括龍蝦、急凍魚類及牛內臟等，總值約400萬元，而貨物產地多來自印度及日本。1名船長及5名船員（26至65歲）涉嫌企圖輸出未列倉單貨物被捕，其中4人獲准保釋候查，2人被暫控一項企圖輸出未列倉單貨物罪，將於下星期一（25日）在東區裁判法院提堂。據知，自日本排放核污水，中國已全面暫停進口日本的水產品，不排除有人因而走私日本食材往內地，海關人員曾用輻射探測器探測過今次檢獲的貨物，一切正常。

海洋光譜號泊郵輪碼頭 的士站人龍再現 新加坡客憂：唔知等幾耐

載有逾4000旅客的大型郵輪「海洋光譜號」今日（23日）重臨香港。的士站一度大排長龍，期間一度有超過15分鐘沒有的士駛入，引起旅客不滿。有新加坡旅客表示，將來港逗留兩天，他指，早前得知郵輪碼頭交通配外不足，已感到憂慮：「都唔知要等幾耐，我親戚上一次嚟話等咗幾個鐘。」

高鐵5周年｜停運3年收40億元 比營運期間更多 議員料涉政府補貼

斥資864億元公帑興建的廣深港高鐵香港段，踏入通車五周年，惟當中近三年受疫情影響完全停擺。翻查港鐵財務報告，在停運的三年間，每年高鐵仍有10多億元的收入，三年收入合共約40.41億元；反而有營運的兩年時間，收入合共僅38.7億元，比停擺期間的收入更少。 另外，政府曾預測，高鐵於2021年的營運開支為18.36億元，即月均開支1.53億元，半年為9.18億元。雖然今年首6個月高鐵的收入達11.72億元，但約按按其客量，再乘以平均車費，估算車費收入約6.4億元，未足以支付營運開支。究竟高鐵停運期間的收入是甚麼？根據政府與港鐵的協議，若客流少於一定數量，便會向港鐵提供補貼。《香港01》向政府及港鐵查詢補貼詳情，雙方同樣以商業敏感資料為由，拒絕公開。立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇批評，港鐵並非單純的商業機構，應增加機制的透明度。

中秋節打風？天文台指菲律賓附近有低壓區 GFS料下周五撲港西面

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日，為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。不過，位於菲律賓附近的廣闊低壓區會移向南海中部，並在未來數日逐漸發展，其強度及路徑存在變數。

內地中央氣象台預告，未來10天南海海域和西北太平洋面將有一至兩個颱風生成。至於兩大預測機構，美國全球預報系統（GFS）電腦模型顯示，低壓區將於下周中期成形及增強，趨向廣東西部，於下周五中秋節（29日）當天海南島登陸；歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則預測在香港以南約400公里外掠過，對港影響不大。