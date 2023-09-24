過渡性房屋｜恒莆新苑漏水　何永賢：涉218伙80個待修有滲漏發霉

《香港01》率先報道，位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「恒莆新苑」，有逾兩成單位出現滲漏。房屋局局長何永賢今日（24日）會見傳媒時，承認「承建商及供應商處理得唔係幾好」，由於仍然在施工階段，部份門窗、天花板未造好，出現滲漏發霉，暫時有約218個單位受影響，當中六成已做執修，仍餘80個待處理，承建商會一力承擔，並已承諾完成處理才會交樓。



▼過渡性房屋項目「恒莆新苑」單位滲漏雨水▼



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《香港01》早前報道，涉及逾千單位的「恒莆新苑」，有二百多個單位受滲漏影響。何永賢今日出席第二場過渡性房屋開放日表示，以組裝合成建築法（MiC）的單位，每一個組件出廠之後是完成品，必須要包裝好才送往地盤，「喺包裝上承建商同埋供應商，事實上係有啲處理得唔係幾好嘅地方」。

指承建商一力承擔責任才交樓

她續指，組件倘包裝不好而於運送過程遇上雨水，「可能係會有一啲有水嘅情況」；運送至地盤之後，如果門或天花板未做好，則會令單位滲漏，部份單位甚至會發霉，大概約218個箱受影響。

何永賢說，執俢工作「已做好六成」，仍餘80個單位需處理，加上地盤外圍仍有工程，接下來會承建商會平衡進行執收工作，房屋局亦會密切跟進及處理，「承建商係一力承擔責任，亦都承諾會喺工程完成嘅時候同步做好呢啲工作，先至會去交樓。」

▼9月24日 房屋局第二場過渡性房屋開放日▼



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何永賢指，目前已有7,800個單位投入服務，未來陸續會有13,200 個單位落成，即總共提供2.1萬個單位，超越原本目標。她又指，過渡性房屋的入住率令人非常欣慰，市區單位的入住率超過90%，新界區的平均入住率目前已超過87%，部份單位使用率達110%，因為部份居民已獲派公屋，其單位已供第二批市民入住。

何永賢續指，過渡性房屋電子登記平台「住得易」將於明天（25日）會推出，令登記流程更為有效、迅速，希望有意入住的過渡性房屋的市民，居住環境可盡快改善。