深水埗地區研究｜調查揭99%受訪者不知狀況　社協促設諮詢平台

市建局今年2月宣布展開深水埗地區規劃研究，有組織訪問區內逾300位居於不適切居所的住戶，發現99%受訪者不知狀況、或僅略知一二，逾八成人不清楚如何保障自己的權益。受訪者最關心的是兩大議題，分別是「安置及賠償方案」及「重建時間表、進度及流程」。



社協促市建局應該重新引入諮詢平台，邀請若干名的地區基層組織代表加入，全程參與規劃，以確保基層聲音能有效地傳達。如未來需要安置，社協也建議市建局盡量原區安置居民，減低對基層的影響。



香港社區組織協會今年7月至9月期間，訪問303名租住深水埗床位、板間房、劏房等劣居所住客，發現期望以重建、或非重建模式回應深水埗狀況的受訪者各有約五成。（社協提供）

香港社區組織協會今年7月至9月期間，訪問303名租住深水埗床位、板間房、劏房等劣居所住客，發現期望以重建、或非重建模式回應深水埗狀況的受訪者各有約五成，反映基層對地區發展的策略未有明顯分野，仍需時發掘及整合基層的想法及意見。

調查也發現，市建局公布深水埗研究至今逾半年，有99%受訪者不知狀況、或僅略知一二，逾八成人不清楚如何保障自己的權益。受訪者最關心的首兩位重建議題是「安置及賠償方案」及「重建時間表、進度及流程」。

調查中，也有逾兩成受訪者擔心一旦市建局啟動重建，會遭到業主迫遷。談到安置問題，受訪者大多表達出希望原區或就近地區安置的意向，但也有兩成半人表示會考慮任何地區。

社協也提到，據市建局最新的公開文件，成功收集的租客問卷數量僅佔業主問卷的約24%一憂慮意見收集向一方傾斜，或令研究的立體性與多樣性不足。社協建議，市建局應該重新引入諮詢平台，邀請若干名的地區基層組織代表加入，全程參與規劃，確保基層聲音能有效地傳達。同時，市建局應定期通過工作坊、論壇等，讓公眾發表對深水埗規劃的訴求。

社協續建議，為減低對基層的影響，市建局宜盡量原區安置居民，如深水埗的安置居所無法應付需求，可以深水埗為核心，向外擴散至附近地區，最後才是考慮偏遠地區。市建局也應該委託獨立的第三方研究團隊，長期追蹤過去受重建影響項目的租客去向、居住環境變化、重建對基層的原區租客所帶來的影響成效等，並公開研究結果，供深水埗及未來的重建項目參考。

此外，調查也提及樓宇安全問題，有七成五受訪者表示感到深水埗的樓宇危險，近五成人不滿或非常不滿政府抽檢大廈的表現。就舊樓老化問題，社協批政府部門不能有事故發生，才加緊巡查，促當局要以「釜底抽薪」的態度，盡快成立跨部門的專責小組，統籌舊樓檢驗事宜，並於一年內完成巡查所有高危樓宇。