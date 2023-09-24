今日必看8分鐘｜兩地盤工硫化氫中毒亡｜Audi撞欄 司機乘客就擒

車CAM直擊｜油麻地AUDI撞欄 司機乘客終就擒 警檢刀、伸縮警棍

油麻地發生交通意外。今日（24日）上午7時許，油麻地彌敦道窩打老道交界，一輛黑色AUDI私家車原往太子方向行駛，突然剷向對面線撞毀路邊鐵欄，車頭損毀，司機及乘客一度逃去，其後兩人被截獲拘捕。從其他司機提供片段可見，涉事AUDI撞欄前疑追逐一輛白色私家車。警員在車上尋獲一些可疑工具。

西九龍柯士甸道西地盤懷疑沼氣洩漏 2工人昏迷送院搶救不治

今日（24日）上午7時許，警方接報指，西九龍柯士甸道西1號地盤，一個約3米深的換水管井內有2名男工人暈倒，分別為63歲姓劉工人及61歲姓郭工人。據了解，2人昨日日間時份已在地盤維修管道，惟工友今日發現他們仍未離開，於是大驚報警。警方及消防人員趕至現場，發現地盤傳出異味，懷疑有沼氣洩漏，2名工人均昏迷不醒，需以自動心外壓機搶救，送往伊利沙伯醫院搶救後不治。警方經初步調查後，相信兩人於上址維修期間，吸入氣體不適暈倒，案件列作工業意外，而死者死因有待驗屍後確定。警方正繼續調查事故起因。

西九地盤水喉匠疑硫化氫中毒亡 遺孀：中秋慶祝空餘一場夢

西九龍柯士甸道西一條地下管道發生奪命工業意外，男工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）被發現倒臥在管道6米地底，懷疑硫化氫中毒死亡。二人為水喉匠，昨日早8時上班，原定下午5時下班但徹夜未回，至今早聯絡上僱主，才發現兩人倒臥地盤。郭伙記遺孀 憶述丈夫出門前，討論帶消暑風扇的點滴，不料昨日一別天人相隔。周五中秋節，郭家已經買好月餅準備慶祝，郭太傷感道：「𠵱家得個夢囉。」

西九地盤兩男工硫化氫中毒亡 業界：通宵困管道超8小時感奇怪

西九龍柯士甸道西發生奪命工業意外，兩名男工人今早（24日）疑吸入高濃度硫化氫中毒身亡。有醫學專家表示，硫化氫比空氣重，容易沉積在低處及密閉空間，若它的濃度超過100ppm（百萬分之一）就會有即時健康及生命危險，不過一般在開放空間吸入少量硫化氫，則不會致死。被問及兩名工人於昨日日間開始工作，今日才有工人發現2人未有離開地下管道。有建築界安全顧問直言「其實好奇怪！」，因為行內認為一般在地下管道工作不超過8小時。

一星期內兩列車車身接連遭塗鴉 港鐵：均已報警處理

今日（24日）網上流傳多張圖片，可見港鐵將軍澳綫有列車被人塗鴉，大面積車身被噴上七彩奪目的英文字及圖案，但相關列車仍有繼續載客，在月台候車的乘客均投以「注目禮」。有網民則戲謔稱「藝術列車」、「其實幾靚」。據了解，港鐵不止一列車車身遭到塗鴉，小蠔灣車廠亦有發生同類事件。

杭州亞運｜男子花劍準決賽險勝 張家朗脫頭套一刻觀眾歡呼

杭州亞運已開鑼，港隊在劍擊項目已穩奪奬牌，即男子花劍及女子重劍。大批市民分別到不同商場觀看賽事直播，其中花劍代表張家朗及蔡俊彥分別晉級四強，準決賽今午6時進行。踏入賽事的6時，逾30名市民安全在大電視前，收看比賽，張家朗在屏幕出場、在賽場上開始比賽，也有市民送上掌聲。張家朗在第一局末段落後，及後反超前取得第一局，見他脫下頭套伸脷，現場市民隨即歡呼，他將直入稍後的決賽。

夜繽紛│星光夜市「20元4粒燒賣」 7-Eleven一句寸爆獲激讚：靚抽

政府推出「香港夜繽紛」活動希望帶起香港夜市夜經濟，商戶亦響應舉行夜間活動。K11 MUSEA與星光大道就於尖沙咀舉辦「星光夜市」，市集中有小食店以20元4粒出售燒賣，惹來熱議，質疑是「劏客」。事件被傳開後，涉事食店「香料案內所」發出聲明解釋「我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯」，令事件在網上繼續瘋傳，周六（23日）晚有不少市民聞風而至，大排長龍品購買，令燒賣提早賣光。