慢性疾病共治計劃｜11月推出　滿45歲患者須經篩查先付$120

醫務衞生局今日（25日）公布，11月將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，年滿45歲合資格人士在政府資助下，可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由家庭醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。

市民如欲參加計劃，要透過18間地區康健中心進行登記，政府會資助部分金額，參加者則先付120元共付額，到進入治療階段，可選擇家庭醫生，共付額建議為150元。



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醫衞局表示，衞生署2020-22年度人口健康調查作推算，在45歲至84歲的人口當中，約有17%為糖尿病或高血壓隱藏患者。為鼓勵巿民及早預防及管理慢性疾病，政府推出「慢病共治計劃」。所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，便符合資格參加。參加者可在私營醫療巿場進行糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。

「慢病共治計劃」以共付模式運作，政府在篩查階段和治療階段均會提供資助，而參加者作為自己健康的第一責任人亦須支付一定的共付額。

18間地區康健中心會是巿民參加計劃的第一接觸點。他們登記成為地區康健中心會員，並同意使用醫健通後，會由地區康健中心站協助他們配對家庭醫生。家庭醫生為參加者診症後，會安排他們接受化驗以及解釋診斷結果。在此篩查階段，政府會承擔全數化驗費和資助196元診症費，參加者須支付120元的指定共付額。

經篩查後確認未有糖尿病或高血壓等情況的參加者，可獲地區康健中心／站協助制定健康管理目標，以及按需要獲安排參加有助改善生活方式的活動等，以保持其健康體魄。

若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，他們會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多四次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多六次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的共付額由家庭醫生自行釐定，政府建議的診症共付額為每次150元。

政府已經擬定「慢病共治計劃」基本藥物名單，獲處方名單藥物的參加者無須支付任何藥費。該名單現時涵蓋四十多項基本藥物，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程之用。政府會不時審視藥物名單，以貼合參加者所需。

政府亦已作好安排，家庭醫生參加計劃後可以優惠價格向指定藥物供應商採購名單內的藥物。另外，政府會向曾處方名單內慢性疾病藥物的家庭醫生發放以每名參加者105元作計算的季度藥物資助。

如家庭醫生在跟進診症期間認為參加者有臨床需要，可安排他們接受護士診所和專職醫療服務跟進。政府會為該等服務提供資助，但參加者也須支付指定共付額。此外，家庭醫生可安排有臨床需要的參加者接受合適的化驗服務。政府已經透過招標委聘醫務化驗所提供化驗服務，並會資助多項與糖尿病或高血壓相關的常用化驗服務。視乎臨床診斷，參加者一般只需就每組化驗服務（各包含兩至五個化驗項目）支付介乎40元至130元的指定共付額。

為提高計劃的透明度，政府將在「慢病共治計劃」的專題網站公布篩查階段和治療階段的共付額詳情（包括家庭醫生可個別釐定的診症共付額），供參加者在選擇家庭醫生時參考。65歲或以上人士可以用長者醫療券支付計劃的各項共付額（包括診症、護士診所、專職醫療和化驗服務）。

此外，政府已在「慢病共治計劃」下與醫院管理局（醫管局）制定雙向轉介機制。依據訂明的標準，若家庭醫生評估參加者有臨床需要（如病情控制欠佳或出現併發症），便可按指引安排參加者到醫管局指定的內科專科門診接受屬一次性質的內科專科諮詢。在獲得護理計劃方面的臨床建議後，參加者會繼續由家庭醫生跟進。

政府會在「慢病共治計劃」下為患有糖尿病或高血壓的參加者和其家庭醫生設達標獎勵。參加者方面，達標獎勵從參加者進入治療階段後的第二年開始計算，以鼓勵他們提升自我管理能力。如參加者達到健康指標（例如有自我監察健康指數並上傳到醫健通流動應用程式、定時覆診、完成健康教育項目或指定檢查等），他們將會於下一個計劃年度（即第三個計劃年度）首次診症時獲扣減最高150元的共付額（相當於政府建議的診症共付額）。

在家庭醫生方面，若他跟進的參加者中有70%在控制血糖及血壓方面達標，亦可獲得奬勵。奬勵金額根據達標人數所涉及的政府診症資助額和政府建議的診症共付額（並非家庭醫生釐定的共付額），以及實際資助診症次數計算。奬勵相當於綜合各項因素後所得出總額的15%。

醫衞局副秘書長李力綱表示：「『慢病共治計劃』是《基層醫療健康藍圖》去年年底公布後推出的首項重大項目。透過該計劃建立家庭醫生制度和以地區康健中心及地區康健站作為樞紐，將可擴闊社區醫療網絡，為香港鞏固基層醫療系統。該計劃同時有助推動市民開展健康人生計劃，從而做到『早預防、早發現、早治療』，改善巿民的整體健康狀況。」

他又提到，醫衞局早前向業界介紹計劃時，已有數以百計的家庭醫生表示樂意參與「慢病共治計劃」。自八月二十九日正式發出邀請以來，未及一個月，超過200名醫生已登記參與。政府會繼續大力招募家庭醫生，務求該計劃於十一月中推出時有更多家庭醫生可供市民選擇配對。另外，為確保臨床水平，政府日後會聯同不同的專業團體向家庭醫生提供培訓，包括為參加者提供預防慢性疾病建議時需注意的事項。