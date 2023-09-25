齊撐照顧者｜照顧者批措施欠主動　社工質疑派門票誰照料受照顧者

政府今日（25日）高調舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，提出4項措施支援照顧者，包括推出支援熱線182183、資訊網站、強化暫託服務，以及照顧者津貼增至3000元。此外，為答謝照顧者的付出，會向長者及殘疾人士照顧者派發1萬張海洋公園入場門票。



有照顧患有中度智障及自閉症的照顧者者批評，相關政策相對被動，擔心較年老的照顧者或被照顧者不懂如何求助。



家福會的社工表示，贈送海洋公園門票只是單次的活動，照顧者其實最需要長久的支援，反問照顧者如何抽身外出，「抽唔到時間帶一個長者，如果佢去邊個睇長者呢？」



▼9月25日 「齊撐照顧者行動」起動禮▼



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陳國基出席「齊撐照顧者行動」起動儀式提出數項式政策支援照顧者需要，包括推出24小時運作照顧者支援專線、於11月推出一站式照顧者資訊網；社署亦會加強相關推廣工作，同安老及康復服務機構保持聯繫，繼續按需要為長者及殘疾人士增加暫托服務名額，以強化暫托服務；低收入家庭護老者及低收入殘疾人士的照顧者的每月津貼由2,400元增加至3,000元。此外，為答謝照顧者的付出，會向長者及殘疾人士照顧者派發1萬張海洋公園入場門票。

勞工及福利局局長孫玉菡回應事件指，社署和其他社服機構沒有兩名死者接受服務或尋求協助的記錄。（歐嘉樂攝）

對政府派發海洋公園門票，家福會高級經理黃愛球表示，比起單次活動，更需要長久的支援。她指，如照顧者要帶家中長者去海洋公園，需考慮交通等因素，就算照顧者自己去玩亦需要為長者尋找暫托服務，「佢（受助者）點坐交通去得到呢？佢有無經濟afford （承擔）去得到呢？護老者可能都抽唔到身、抽唔到時間帶一個長者，如果佢去邊個睇長者呢？」

照顧患有中度智障及自閉症女、同為香港弱智人士家長聯會幹事盧鄭玉珍指批，相關政策不夠主動性，她以近日「秀茂坪雙屍案」為例，勞工及福利局局長孫玉菡回應事件指，社署和其他社服機構沒有兩名死者接受服務或尋求協助的記錄，「佢哋成日都要求，照顧者有困難你話畀我聽啦，你有困難你通知我哋啦。」她指部份照顧者如長者無能力或者身體狀況未能主動聯絡，政府應考慮得更加全面 。

盧鄭玉珍說：「我覺得佢哋警覺性較低。」她指「秀茂坪雙屍案」為拿取綜援家庭，政府已有其家庭資料，知道為「高危」個案。除了照顧者主動求助外，政府亦應不時主動上門查看家庭的情況。

她指，樂見低收入家庭護老者及低收入殘疾人士的照顧者的每月津貼由2,400元增加至3,000元，但明白部分家庭可能需要更高金額的津貼。

家福會高級經理黃愛球表示，樂見不同政策推出，可見政府重視照顧者，但認為隨著人口老化問題嚴重，亦應推出護老者為本的政策。她指，相關政策可增加彈性以關顧不同類的照顧者，例如強化暫托服務方面，患有認知障礙症長者去到陌生環境時可能會有情緒起伏，因此上門暫托服務較為適合而非中心式暫托服務。她表示，政府可與不同類的照顧者溝通，令政策更具針對性。