杭州亞運｜何詩蓓200米自由游奪金　商場觀賽市民歡呼拍掌

杭州亞運今日（25日）晚上有重頭戲，港隊代表何詩蓓以大熱姿態，出戰「主項」200米自由泳。在第一個轉池已帶出，最終第一個選手掂池，看着亞軍及季軍選手到來，最終游出1分54.12秒奪金，刷新亞運紀錄，為港再奪一面金牌。



有市民在觀塘apm商場觀賽，何詩蓓衝線一刻，全場市民歡呼拍掌。另一名泳將何甄陶在男子50米自由泳決賽，以21.87秒獲得銀牌，有情侶觀眾鼓掌讚賞。



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杭州亞運會第二日，晚上上演多項游泳決賽，其中香港泳將何詩蓓在女子200米自由泳奪得亞運首面金牌。在觀塘apm場，有一批市民觀看大電視直播何詩蓓出賽，緊張得直至何詩蓓衝線奪冠一刻，才歡呼拍掌。

其中市民梁先生本身也喜歡游泳，他指到觀塘吃飯，路過看到何詩蓓出戰，故駐足觀賞賽事。他稱對港將奪金感興奮，形容何詩蓓與張家朗都是香港人光榮，會引以為榮。何詩蓓今仗看似贏得輕鬆，但梁先生指她投放大量時間練習，「佢每日都練水，我哋就去玩，一分耕耘一分收穫。」對於今屆出戰亞運會的香港運動員，梁為他們加油，「為港人爭光，佢哋付出好多汗水同努力，香港人加油。」

梁先生稱路過apm廣場，駐足觀看比賽，對何詩蓓奪金感興奮。（梁鵬威攝）

另一市民陳先生表示不知商場有直播，錯過比賽經過，剛到時已聽到歡呼聲，才知何詩蓓奪冠受訪中。他稱即使未看到過程也感到開心，「其實有冇攞獎都冇所謂，佢係香港運動員，有攞獎為佢開心，冇攞我都開心。」

陳先生又說，比較喜歡在家看比賽，感覺今年亞運比賽十分刺激，昨晚也看了張家朗劍擊奪金及港隊游泳奪銅的比賽，「見到港隊即刻轉台去睇。」他想向香港運動員說聲加油，「佢哋努力唔會白費，就算唔係年年都有獎，因為比賽唔係自己快咗就會贏，就算贏同輸都係自己努力。」

▼9月23日 市民apm商場看杭州亞運開幕禮▼



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▼9月23日 市民奧海城商場看杭州亞運開幕禮▼

