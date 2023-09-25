秀茂坪雙屍 ｜醫院資料指二人非待母照顧　實獲允準備照顧病母

秀茂坪邨一對智力有問題的姓何五旬兄弟，上周五（22日）被揭陳屍家中無人知，疑因母親入院缺乏照顧而餓死。不過根據醫院管理局今晚（25日）的回覆，詳情卻有所不同，原來他們不是被照顧者，而是準備擔當照顧者，待母親出院後在家照顧她。



按醫管局資料，社會福利署派駐醫院的醫務社工負責評估這個安排。死者胞弟提出接母親回家後，交由兩名同住的兄長照顧，認為二人有能力照顧母親；醫院其後為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為病人出院後的家居照顧作準備；兩死者也曾在6月中及7月底，兩次自行前往九龍醫院探望病人，並提出要接母親回家。



醫務社工跟進二人母親出院安排

根據醫院局的回應，死者母親於5月9日轉往九龍醫院接受治療，醫院隨即將個案轉介予社會福利署派駐醫院的醫務社工，以跟進病人的出院及照顧安排。綜合以下四點：

第一，病人幼子決定安排病人（三人母親）出院返家後，交由兩名同住兄長照顧，認為兩名兄長有能力照顧病人。

第二，醫院為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為家居照顧作準備。即兩名死者不是被照顧者，而是擔當照顧者。

第三，兩死者分別於6月中及7月底兩次自行前往九龍醫院探望病人。其胞弟上周六（23日）稱兩兄長生前有能力自行外出及購買食物。

第四，兩名死者生前曾於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，直至2018年停止覆診。

兩名死者探病時提出要接母親回家 惟病人病情不宜出院

根據醫管局回應，醫務社工已着手安排病人康復後回家由其兒子照顧。兩名死者6月中及7月底兩次自行前往九龍醫院探望母親時，曾提出接病人出院，惟當時病人的身體狀況並不適合出院，醫護人員遂拒絕有關要求；醫生於病人留院期間，亦曾多次與病人的幼子聯絡，商討病人的病情及跟進安排。

醫務社工基於其胞弟說「兩名兄長有能力照顧病人」，而同意讓他們日後照顧母，當時社工是否知悉兩人生前曾在精神科專科門診診治，直至五年前才停止？

醫管局指，一對兄弟的母親於5月9日轉往九龍醫院接受治療，醫院隨即將個案轉介予社會福利署派駐醫院的醫務社工跟進。（資料圖片）

醫管局指，對事件表示難過及悲痛，會為病人提供合適的治療及為家人提供支援，亦全力配合有關政府部門的調查。