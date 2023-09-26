反國安法衝突｜侍應向警擲磚認暴動　官斥仇警心態昭然若揭囚3年

2020月5月有市民反對制定港版國安法，在各區舉行遊行，多處爆發衝突。一名侍應在銅鑼灣衝突中向警方投擲磚頭，早前承認一項暴動罪。法官今（26日）在西九龍法院（暫代區院）判刑指，涉案示威者有鮮明的立場，聚集挑戰國家主權、法治和警隊。被告的仇警心態亦在事件中亦昭然若揭，拒絕接納其沒有預謀犯案，到場只是為了維修電腦的說法，判囚3年。



被告袁展翔，26歲，被捕時報稱侍應，庭上透露為自由工作者。他承認於 2020 年 5 月 24 日，在銅鑼灣東角道與波斯富街之軒尼詩道路段，參與暴動。

不信被告當日去維修電腦

法官判刑時指，被告聲稱當日到場是為了維修電腦的說法屬片面之詞，質疑他既自言沒有預謀，為何在沒有下雨的情況下，帶有鴨舌帽、伸縮雨傘、單筒望遠鏡、額外的衣服等，認為唯一推斷是被告出發到銅鑼灣前，已打算參與遊行示威。

相信被告在事件中頭部受傷

對於被告的頭部傷勢，雖然控方堅稱被告當日在醫院未提及頭部受傷，但相關醫療文件紀錄顯示他有嘔吐徵狀，初步腦掃描有異常。法官接納被告因事件而頭部承受傷害，須定期覆診

示威者有煽動他人分裂國家

法官另提及案件有多項嚴重情節，包括聚集人數逾500人；示威者叫喊的口號和展示的旗幟，有煽動他人分裂國家及仇警元素；示威者癱瘓多條銅鑼灣主要剩道；不僅挑釁警方，更追趕和用雜物攻擊警方；被告有預謀、計劃參與示威；被告的角色不僅鼓勵其他示威者，更曾拾磚向警方投擲。

被告的仇警心態昭然若揭

法官最後指，涉案暴動未形成前為非法遊行，其籌辦者、參與者有鮮明的立場。他們叫喊著相同主題的口號，聚集挑戰國家主權、法治和警隊，被告的仇警心態在事件中亦昭然若揭。法官決定以4年9個月為量刑起點，考慮到被告的良好品格、頭部傷勢、認罪和被捕至今已逾3年，酌情減刑，終判其囚3年。

案件編號：DCCC740/2022