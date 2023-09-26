騙徒新招？冒結業3年大眾書局送書引入投資群　專家指為唱高散貨

網絡騙案無日無之，投資騙局亦成熱門話題，近日有Facebook專頁假扮已結業的大眾書局，聲稱結業後店內剩餘小部份金融股票書籍，打算免費贈送市民。貼文的留言附有Whatsapp投資群組連結，邀請市民加入，聲稱用以計算領取免費書籍的人數。



不過，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒，騙徒不時利用新聞圖片以增加其可信性。他續指，當進入Whatsapp群組後，一般會有人分享投資資訊，之後為一些股票唱高散貨。他表示，同類騙案禁之不絕，社交平台公司亦難以判斷帖文真偽。



大眾控股有限公司亦澄清絕無此事，並已就此事報警，呼籲巿民就此事提高警覺，勿讓騙徒有機可乘。



大眾書局2020年3月全線結業，而該懷疑假冒大眾書局Facebook專頁，只有約40個追蹤者，而在Facebook投放廣告，聲稱三年前全線結業後，大部份書籍送到總部，目前仍有小部份金融服票書籍，將會送予市民。帖文稱書籍可免費郵寄，但數量有限送完即止，邀請市民進入Whatsapp群組，以方便圖書管理員統計領取人數。

該Whatsapp群組名為「焦點財經-點金聖手F18」，聲稱有專業金融分析師解決金融問題，但未有提到大眾書局。今午所見，群組內有約120人。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑：騙徒會以新聞圖片增加可信度

方保僑表示，近年不時有同類騙案，有時會以新聞圖片增加可信度，更會投放廣告。他續指，曾經進入同類群組了解情況，一般會有人分享投資資訊，初時會介紹常見的股票，但之後會推介一些較陌生的股票，以達致唱高散貨的效果，如不慎誤信，投資者會招致損失。方保僑指，難以杜絕同類騙案，社交平台無法辨別帖文真偽，只能依靠網民逐一檢舉。

大眾控股澄清屬移花接木虛假訊息並已報警：勿讓騙徒有機可乘

大眾控股有限公司澄清，大眾集團在2020年決定停止香港區圖書零售業務，並已在當年3 月結束所有香港大眾書局門市。

大眾控股指，近日發現有人假扮已結業的大眾書局發放虛假消息，把「大眾書局」2020 年門市結業的舊聞移花接木虛假訊息，指稱書局「有剩餘小部分金融股票書籍，免費送贈」，請「點擊加入群組，領攞免費書籍」為餌，誘騙不知就裏的巿民上當。

大眾集團澄清絕無此事，並已就此事報警，把事件交與警方處理，呼籲巿民就此事提高警覺，勿讓騙徒有機可乘。