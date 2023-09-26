JPEX｜10間公司多月前稱計劃或準備申請牌照　未入證監申請名單

加密貨幣平台JPEX涉詐騙案涉款額近14億元，現時只有兩間機構獲「虛擬資產服務提供商牌照」。

證監會周一（25日）終公布四間牌照申請者名單，但《香港01》發現至少10間交易平台或機構曾公開宣稱計劃或準備申請牌照，其中加密平台OKX稱在9至10月前完成報告，但證監會公布申請名單後，改口稱10月底會遞交申請。火必（前稱火幣）亦在2月宣布正申請牌照，惟未見在申請者名單中。



OKX早於3月已表明將會申請牌照，OKX全球首席商務官黎智凱稱，申請牌照等待時間約一年，並估計在今年9至10月前完成牌照前期工作交申請，但證監會公布申請名單後，改口稱在10月底遞交申請。（網上截圖）

證監會於今年6月起正式實施「虛擬資產交易平台機構」發牌制度，《香港01》發現至少10間交易所或公司有意申請牌照，但證監會周一公布申請者名單只有四間，分別為HKVAX、HKBitEx、Hong Kong BGE及Victory（勝利數碼科技有限公司）。另外，有兩家已從證監會持牌經營的平台，分別是OSL Exchange和HashKey Exchange，但為何仍有多間交易所或公司未有遞交申請呢？

OKX在7月稱牌照等候約一年 昨改口10月底遞申請

全球十大虛產交易平台OKX早於3月已表明將會申請牌照，OKX全球首席商務官黎智凱在7月向傳媒表示，正與四大會計師樓之一準備外部評估報告，並在一年多前已開始籌備牌照的前期工作，估計在今年9至10月前完成報告，屆時將正式向證監會提交牌照申請書。

他在「區塊日報」BlockDailyHK接受訪問時，聲稱申請牌照等待時間約一年，並分享申請牌照的經驗及難度，更在其他媒體稱估計明年可獲牌照的營運商將少於數十家。

但是，證監會9月底公有的申請名單仍未見OKX，黎智凱即日在社交媒體重申，自3月起便「有意」申請牌照，但計劃在10月底才正式遞交申請。

OKX早於3月已表明將會申請牌照，OKX全球首席商務官黎智凱稱，申請牌照等待時間約一年，並估計在今年9至10月前完成牌照前期工作，但證監會公布申請名單後，改口稱在10月底遞交申請。

2月宣布火必申請牌照 孫宇晨被指控涉售未註冊證劵

前稱「火幣」的虛擬資產交易所火必全球顧問委員會成員孫宇晨在2月亦曾宣布，交易所火必（Huobi）正在申請香港加密貨幣交易的牌照。他接受外電訪問時稱，火必擬在香港設立新辦公室，看好香港可成為最重要的加密資產中心之一，稱未來一半時間會留在香港。但孫宇晨3月被美國證交會（SEC）指控涉嫌出售未註冊的加密證劵。

全球最大加密貨幣交易所幣安申請牌照動向同樣惹人關注，有外媒3月指幣安聘請了一名獲得證監會許可的「負責人」，並正在物色一名政府關係總監，負責專注香港業務。雖然幣安在香港仍未見申請，但它們在7月主動撤回德國加密貨幣牌照，有外媒指幣安是被勸退，但幣安則駁斥報道不準確，稱撤回原因有很多，包括集中精力獲得新的歐盟加密貨幣許可證。

前稱「火幣」的虛擬資產交易所火必全球顧問委員會成員孫宇晨在2月亦曾宣布，交易所火必（Huobi）正在申請香港加密貨幣交易的牌照。

上市公司稱6月已交申請 未見在證監會名單

另一間有意申請牌照的上市公司國富創新（00290）在8月14日發公告，宣布全資子公司的富強證券已於6月26日向香港證監會，提交有關擬根據第1類（證券交易）受規管活動的牌照下從事虛擬資產相關活動的申請。

該公告稱富強證券有意拓展虛據資產相關服務，開拓新的收入來源，但公告最後強調申請須待證監會審批後方可核實，且由於有關申請的性質，其未必能成功。

同樣有意申請的上市公司新確科技（01063）早在去年5月發公告，其附屬公司新確數字資產科技有限公司準備根據框架要求向證監會提交申請，申請於香港經營虛擬資產交易平台牌照。

有意申請牌照的上市公司國富創新（00290）在8月14日發公告，宣布全資子公司的富強證券已於6月26日向香港證監會提交申請。

此外，美國上市公司獅子集團控股（LGHL）去年11月亦稱正式向香港證監會申請虛擬資產交易平台的牌照，但三間上市公司或其附屬公司的相關名字，未見出現在證監會的申請者名單當中。

另外，有六間公司或交易平台都分別在2至9月期間稱「計劃申請」、「準備申請」、「擬申請」及「正申請」。

申請名單BGE 與去年倒閉加密平台創辦人相關

但在申請者名單的Hong Kong BGE，《香港01》亦曾揭發該公司與去年倒閉加密貨幣交易所AAX有關，AAX創辦人陳振雄（Thor Chan）去年仍為BGE董事，當時稱已辭任AAX的所有職務，但手續問題，忘記辭任「AAX Technolgy」董事，稱自己對AAX倒閉一事全不知情。

翻查BGE今年的申報表，陳振雄已經辭任了董事，董事為紀丹娜、歐錦霈及2月起擔任CEO的歐陽健男，但最新的文件顯示歐陽健男在9月9日已停任董事，他曾擔任持牌平台HashKey Exchange首席營運總監。